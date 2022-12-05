عقارات دبي تسجل أعلى مبيعات شهرية في تاريخها بـ 31 مليار درهم

أظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تسجيل القطاع العقاري في دبي خلال نوفمبر الماضي 11102 صفقة بيع عقارية بقيمة 30.8 مليار درهم.

وتعد هذه أعلى مبيعات يشهدها السوق في شهر واحد ما يجسد تزايد الجاذبية الاستثمارية الهائلة التي يتمتع بها القطاع العقاري في دبي، لترتفع بذلك مبيعات العقارات في الإمارة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية نوفمبر إلى 239.6 مليار درهم.

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وشملت مبيعات العقارات في دبي الشهر الماضي 8538 وحدة سكنية بقيمة 17.8 مليار درهم، إضافة إلى 883 فيلا بقيمة 2.2 مليار درهم و1684 قطعة أرض بقيمة 10.6 مليارات درهم، وفق ما نقلته صحيفة البيان الإماراتية.

وبلغت مبيعات العقارات على الخريطة في نوفمبر 2022 أكثر من 12.9 مليار درهم قيمة 5249 صفقة بيع لـ 4676 وحدة سكنية و573 مبنى، فيما سجلت العقارات الجاهزة 5853 صفقة بيع بقيمة 17.8 مليار درهم تضمنت صفقات بيع لـ 3859 وحدة سكنية و310 مبان و1684 قطعة أرض.

وحلت نخلة جميرا أولاً بين مناطق دبي من حيث قيمة المبيعات العقارية خلال الشهر الماضي، حيث سجلت مبيعات بقيمة 4.7 مليارات درهم تليها الخليج التجاري بـ 2.2 مليار درهم، وجاءت منطقة جبل علي الأولى في المرتبة الثالثة بإجمالي 1.3 مليار درهم تلتها منطقة برج خليفة في المرتبة الرابعة بـ 1.2 مليار درهم، ومن ثم دبي هاربور في المرتبة الخامسة بمبيعات 1.1 مليار درهم.