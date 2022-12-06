بيع فيلا "مانشن" في دبي بـ90.1 مليون درهم

أعلنت "ماجد الفطيم" لمشاريع المدن المتكاملة، إحدى الشركات التابعة لماجد الفطيم العقارية، عن بيع فيلا "مانشن" الفخمة مقابل 90.1 مليون درهم في "لاني آيلاند" - تلال الغاف.

وتم بناء الفيلا على قطعة أرض كبيرة، مع حدائق واسعة ذات مناظر طبيعية تمتد إلى الواجهة المائية الخاصة بها، وتغطي مساحة إجمالية واسعة تبلغ أكثر من 30 ألف قدم مربعة.

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تقع الفيلا على جزيرة خاصة منعزلة وسط مياه بحيرة لاغون الغاف التي تغطي مساحتها 150 ألف متر مربع في قلب مشروع تلال الغاف، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.

وتشير توقعات شركة "نايت فرانك" في تقريرها الأخير، والتي صُنفت فيه دبي كواحدة من أهم المدن في العالم، إلى أن أسعار العقارات السكنية في الإمارة ستشهد خلال عام 2023 أقوى نمو عالمي.

ويتوقع التقرير ارتفاع أسعار العقارات الفاخرة بشكل عام بنسبة متوسطها 2% في 25 مدينة عالمية، بانخفاضٍ من 5.2% في عام 2022، إلا أن التوقعات الخاصة بنمو الأسعار في دبي بأكثر من 10% تعكس نظرة إيجابية للغاية لهذا القطاع في الإمارة.