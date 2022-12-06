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مشروع سدرة التابع لشركة روشن في الرياض
مشروع سدرة التابع لشركة روشن في الرياض
عقارات السعودية

روشن تطلق مرحلة الشقق السكنية في مشروع سدرة السكني في الرياض

المشروع يوفر 2.8 كم من المساحات الخضراء المجاورة

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة "روشن" المطور العقاري الوطني للمناطق السكنية العصرية والمتكاملة في السعودية، عن إطلاق مرحلة الشقق السكنية الأولى في مشروع سدرة السكني في الرياض.

وقالت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، إن مرحلة الشقق السكنية توفر مساحات مفتوحة تعادل 45% من مساحتها الإجمالية، كما توفر 2.8 كم من المساحات الخضراء المجاورة للوادي.

وتشمل الميزات الرئيسية الأخرى حدائق خاصة لبعض وحدات الطابق الأرضي، وشرفات خاصة للوحدات العليا، ومواقف سيارات مخصصة، ومجلس مشترك شبه خاص في معظم المباني، ومساحات حيوية مخصصة للمشاة تتيح الوصول بسهولة إلى المرافق العامة على بعد خطوات من الوحدات السكنية لتعزيز نمط حياة صحي.

"دار الأركان" تحصل على عقد من "روشن" لتشييد فلل سكنية في "سدرة" الأسواق العقارية عقارات السعودية "دار الأركان" تحصل على عقد من "روشن" لتشييد فلل سكنية في "سدرة"

وتمزج الوحدات السكنية بين أحدث التقنيات في مجالات طرق البناء والري مع الاهتمام بالتراث العمراني السلماني لمنطقة الرياض حيث تم تصميم المباني السكنية البالغ عددها 88 بخيارين من الواجهات "كلاسيكي" و "حديث"، بينما تتميز الوحدات السكنية بتصاميم عصرية وخيارات متنوعة.

وبعد أن أطلقت روشن بنجاح المرحلة السابقة في مشروع سدرة المتمثلة في فلل سكنية، تعمل الشركة على تطوير منتجات سكنية متنوعة حول المملكة حيث تم الإعلان مؤخرا عن مشروع العروس في شمال محافظة جدة، بينما يتم تطوير مجتمعات أخرى متكاملة في تسع مدن في أربع مناطق: الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية وعسير.

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