عقارات دبي
"الاتحاد العقارية" تعتزم إطلاق مشروع جديد بـ1.6 مليار درهم
يضم 800 وحدة موزعة على 3 أبراج و55 ألف قدم مربعة
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ذكرت شركة الاتحاد العقارية، أنها تعتزم إطلاق مشروع جديد متعدد الأغراض بقيمة 1.6 مليار درهم في منطقة موتور سيتي.
ويشمل المشروع ما يصل إلى 800 وحدة موزعة على 3 أبراج و55 ألف قدم مربعة من المساحات التجارية.
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ويعد مشروع تكايا أول مشروع تطوره الشركة منذ 7 أعوام مع توقعات بتسليم الوحدات في الربع الأخير من العام 2025.
كانت شركة الاتحاد العقارية، قد سجلت أرباحاً فصلية نحو 800 ألف درهم، مقابل خسائر نحو 31 مليون درهم في الربع المماثل من العام الماضي.
ويعود تسجيل الشركة للأرباح إلى ارتفاع الإيرادات الفصلية بنسبة 3%، وتسجيل إيرادات غير مكررة بـ 29.6 مليون درهم.
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