أسعار المنازل في بريطانيا تتراجع بأعلى وتيرة شهرية في 14 عاما خلال نوفمبر
بعد ارتفاع أسعار الفائدة
تراجعت أسعار المنازل في بريطانيا بأعلى وتيرة شهرية في 14 عاما في نوفمبر، بعد ارتفاع أسعار الفائدة، بحسب Halifax.
وانخفضت أسعار المنازل في نوفمبر 2.3% وهو ثالث انخفاض شهري على التوالي، ليبلغ متوسط سعر العقار في المملكة الشهر الماضي 286 ألف جنيه استرليني.
يُشار إلى أن أسعار المساكن حاليا أعلى بـ 4.7% عما كانت عليه قبل عام، عندما بدأ بنك إنجلترا رفع أسعار الفائدة للحد من ارتفاع التضخم.
كانت دراسة حديثة أظهرت أن الطلب على العقارات في بريطانيا انخفض بنسبة 44%، بعد الإعلان عن الميزانية المصغرة التي هزت السوق في البلاد، وهو انخفاض حاد هو الأكبر منذ عشرات السنين.
وأظهر بحث أجرته شركة متخصصة، واطلعت عليه "العربية.نت"، أن الطلب على العقارات السكنية في بريطانيا انخفض إلى النصف تقريباً في أعقاب الميزانية الحكومية التي تم الإعلان عنها في شهر سبتمبر الماضي، وتسببت بموجة من الفزع في الأسواق المالية وانتهت بالإطاحة برئيسة الوزراء ليز تراس من منصبها.
تسببت الحزمة المالية، التي تم الإعلان عنها في 23 سبتمبر الماضي، في عمليات بيع في السندات وأدت إلى تنبؤات بانهيار محتمل في سوق الإسكان، حيث ارتفعت توقعات أسعار الفائدة بشكل حاد، وفي أعقاب الإعلان عن الميزانية تم سحب عدد قياسي من صفقات الرهن العقاري وأوقف العديد من المقرضين العروض مؤقتاً.
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