القطاع العقارى في مصر يبتكر أفكارا جديدة لزيادة الإيرادات

يواصل قطاع التطوير العقارى في مصر جذب مزيد من الأفكار والابتكارات التكنولوجية بهدف خدمته في الحصول على الإيرادات أو مواكبة التطور العالمي والوصول لأفضل التقنيات المعمول بها في الأسواق الخارجية.

فبداية تخطط شركة "بيوت" للمدفوعات العقارية للتوسع خارجيا خلال المرحلة المقبلة في الأسواق الخليجية والعربية، استكمالا لخطتها في جذب المزيد من الاستثمارات وتوسيع قاعدة عملائها.

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وقال محمد الصابونجي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "بيوت للمدفوعات العقارية"، إنه تمت زيادة رأسمال الشركة، لاسيما بعد عقد شراكات مع كيانات متنوعة بغية تسهيل عملية تحصيل المدفوعات العقارية لديهم، بحسب صحيفة "المال" المصرية.

وتأسست "بيوت للمدفوعات العقارية" في عام 2020 كأول حل مخصص لإدارة وتحصيل مدفوعات العقارات في السوق المصرية بالعالم الرقمي، وبواسطة محمود الصابونجي وخالد الرفاعي ومحمد السيد.

وتابع الصابونجي أن بيوت للمدفوعات العقارية بالشراكة مع مستثمر كويتى يمتلك منها حصة قدرها 10% من أسهم الشركة، لافتا إلى أن المستثمر سيسهل على المجموعة عملية اختراق السوق الكويتية خلال الفترة المقبلة.

وخلال الأيام القليلة الماضية، أبرمت شركة مصر لإدارة الأصول العقارية وشركة بيوت للبرامج الإلكترونية عقدًا لتطوير "موبايل أبليكيشن"، يتم بموجبه تقديم خدمات مُمَيكنة لعملاء شركة الأولى ويتيح تحصيل الإيجارات وكل المصروفات والرسوم المطلوبة والتواصل التفاعلى بين الشركة وعملائها.

وأوضح محمد جلال، العضو المنتدب لمصر لإدارة الأصول العقارية، أن الاتفاقية تأتي لتقديم خدمات إلكترونية لعملاء الحركة، واستغلال برامج المحمول في تحسين وتسهيل منظومة الإيجارات.

وتابع "الشراكة تهدف إلى تغيير شكل الإيجارات في مصر، من خلال توفير كل ما يتعلق باحتياجات المستأجر من دفع فواتير المياه والكهرباء وسداد الإيجارات بشكل إلكتروني، ومن ثم تسهيل التواصل مع المؤجر".

وأضاف الصابونجي أن قيمة التحصيلات المستهدفة من مستأجري وحدات مصر "لإدارة الأصول العقارية" تبلغ 150 مليون جنيه سنويا.

وأفاد الرئيس التنفيذي للشركة بأن "مصر لإدارة الأصول العقارية" تعد أكبر العملاء التي تتعامل معهم الشركة حاليا، لافتاً إلى أن "بيوت" تتفاوض مع عدد من الكيانات والشركات العاملة بالسوق العقارية في مصر، ومن المفترض الإعلان عن تلك الاتفاقيات خلال الفترة المقبلة.

وتابع إن "بيوت" ستحصل في المقابل على نسبة معينة من الإيجارات المحصلة لصالح شركة "مصر لإدارة الأصول العقارية" ولكنها تعد أقل من سعر السوق، نظرا لأنها كيانات قطاع عام.

وحول خطة الشركة في المرحلة المقبلة، أشار الصابونجي إلى أن "بيوت" تعتزم توسيع قاعدة عملائها، لتشمل ليس فقط الشركات، بل أيضا الأفراد المالكين لوحدات عقارية متنوعة، بالإضافة إلى اختراق أسواق جديدة على غرار الدول الخليجية، منها الكويت والإمارات.

وأرجع السبب في سعي الشركة لدخول السوق الكويتية والإماراتية إلى تشابههما مع السوق المصرية في نفس الإحتياجات العقارية، ومنظومة تحصيل الأقساط، بجانب اتساع تلك الأسواق لتشمل الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا العقارية.

وأكد أن شركته لا تفكر حاليا في القيام بجولات تمويلية، فتركيزها ينصب في تثبيت أقدامها على أرض الواقع أولاً، لندخل مزيدا من الاستثمارات التي من شأنها أتحقق أرباحا لنا، ثم بعدها نتوجه نحو العالم الافتراضي.