ارتفاع صادرات وإنتاج وقود السيارات في سلطنة عُمان

أشارت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عُمان، إلى ارتفاع إنتاج وقود السيارات (95) بنسبة 9.7% ليصل إلى 12.188 مليون برميل حتى نهاية شهر أكتوبر 2022، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021م.

وفي المقابل انخفضت مبيعاته بنسبة هامشية قدرها 0.8% لتصل إلى 10.52 مليون برميل، في حين بلغت الصادرات نحو 2.75 مليون برميل، بارتفاع نسبته 93.1% حتى نهاية شهر أكتوبر 2022م.

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وأشارت الإحصاءات المبدئية إلى انخفاض إجمالي منتجات المصافي حتى نهاية شهر أكتوبر 2022م بنسبة 2.2% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2021م، نقلاً عن وكالة الأبناء العُمانية.

وأظهرت البيانات ارتفاع إنتاج وقود السيارات (91) بنسبة 1.3% حتى نهاية شهر أكتوبر 2022م مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021م ليصل إلى 11.34 مليون برميل فيما بلغت مبيعاته 10.84 مليون برميل، بنسبة ارتفاع وصلت إلى 48.8%، في حين انخفضت صادراته بنسبة 61.8%، لتصل إلى 1.52 مليون برميل.

وارتفعت مبيعات الديزل بنسبة 11.5% لتبلغ 12.43 مليون برميل، فيما انخفض كل من: الصادرات بنسبة 26.5%، والإنتاج بنسبة 12.2% حتى نهاية أكتوبر 2022 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021م.

ووضحت البيانات إلى ارتفاع مبيعات وقود الطائرات بنسبة 104% لتصل إلى 2.52 مليون برميل، وارتفاع إنتاجه بنسبة 34.4% ليصل إلى 6.39 مليون برميل، في حين بلغت صادراته نحو 3.84 مليون برميل بارتفاع نسبته 8.1% حتى نهاية أكتوبر 2022م.