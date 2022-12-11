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عقارات السعودية

وزير الإسكان السعودي: نستهدف توفير 300 ألف وحدة سكنية 50% منها في الرياض

عدد المواطنين والمقيمين المستخدمين لمنصة "سكني" تجاوز أكثر من 3.4 مليون مستخدم

دبي - العربية.نت
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قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية ماجد الحقيل، إن 94% من الخدمات البلدية مقدمة بشكل إلكتروني بهدف تحسين جودة الخدمات للمواطنين.

وأضاف الوزير أثناء مشاركته في جلسات منتدى الميزانية السعودية 2023، أن الوزارة تعمل على استكمال نسبة 6% المتبقية.

وقال: "نستهدف توفير 300 ألف وحدة سكنية، 50% منها في مدينة الرياض لتتلاءم مع النمو السكاني المتوقع في المدينة".

وأشار إلى أن عدد المواطنين والمقيمين المستخدمين لمنصة "سكني" تجاوز أكثر من 3.4 مليون مستخدم، في حين بلغ عدد مستخدمي منصة "بلدي" أكثر من 3.2 مليون مستخدم، مما أسهم في تسهيل الإجراءات والخدمات.

وتابع الوزير: "لدينا ثلاثة مؤشرات نعمل عليها، وهي تجويد الخدمات، وتحسين المشهد الحضري، وتنويع المنتجات السكنية".

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