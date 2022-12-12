"روشن" تُطلق مبيعات المرحلة الأولى من مشروع "العروس" في جدة

أطلقت شركة روشن، المطور العقاري الوطني للمناطق السكنية العصرية والمتكاملة، مبيعات المرحلة الأولى من مشروع "العروس" في جدة.

وستوفر المرحلة الأولى من مشروع "العروس"، 2365 منزلا مستقلا شمال محافظة جدة، حيث يمتد المشروع على مساحة تزيد عن 4 ملايين متر مربع، وتتضمن أكثر من 18 ألف وحدة سكنية مختلفة، كما سيتم تصميم المجتمعات السكنية وفقًا لمعايير التصميم الرئيسية لـ "روشن"، لتوفير مساكن بمواصفات ومعايير استثنائية، تُلائم المجتمع السعودي.

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وأوضح الرئيس التنفيذي لـ "روشن ديفيد جروفر أن مشروع "العروس" يأتي امتدادًا للرؤية المُلهمة والعصرية في "روشن"، حيث سيتمكّن سكان مشروع "العروس" من تجربة طريقة جديدة وفريدة للعيش، حيث يأتي نمط الحياة الصحي والمُتفاعل على قائمة الأولويات عند تصميم مجتمعات "روشن" السكنية في المملكة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

ويأتي إطلاق مبيعات المرحلة الأولى في مشروع "العروس" في جدة، عقب الإطلاق الناجح لمشروع "سدرة" بالرياض، الذي جاء مدعومًا بارتفاع طلب السوق على أحياء "روشن"، المليئة بوسائل الراحة والترفيه التي تدعم أسلوب الحياة المتوازن والمتكامل، حيث زادت عدد الصفقات المُتوَقّعة لحجز الوحدات السكنية في "سدرة"، 30 مرة أثناء مبيعات المرحلة الأولى، التي ضمّت 3048 وحدة سكنية.

يُذكر أن "روشن" هي شركة تطوير عقاري وطنية، تابعة لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة، تعمل على تعزيز جودة حياة المواطنين، من خلال تصميم تطوير أحياء سكنية بمعايير عالية الجودة، وفق تصاميم حضرية حديثة مستلهمة من التراث السعودي الأصيل.