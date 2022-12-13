قروض جديدة من بنوك كبرى لشركات العقارات في الصين

تعد شركتا Country Garden و Longfor، من بين أوائل المطورين الصينيين ضمن القطاع الخاص الذين سيحصلون على قروض خارجية يمكن أن تساعدهم في سداد ديونهم، في أحدث علامة على دعم قطاع العقارات المنكوب في البلاد.

يخطط البنك الصناعي والتجاري الصيني لتقديم 300 مليون دولار في شكل قروض خارجية لـ Country Garden مدعومة بضمان محلي، بحسب ما أفادت به منصة كايليان الصينية يوم الاثنين. والمبلغ المحدد ليس نهائياً، وفقاً لتقرير المنصة الإعلامية.

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تأتي هذه الأنباء في أعقاب إعلان منفصل صادر عن بنك الصين يوم الجمعة الماضي، أفاد بأن فرع هونغ كونغ سيقدم قرضاً خارجياً بمبلغ غير محدد إلى Longfor. وسيتم دعم الائتمان بضمان يقدمه فرع بنك الصين في تشونغتشينغ.

وقال البيان إن Longfor حصلت على القرض يوم الجمعة لتلبية متطلبات السيولة، بحسب "بلومبرغ".

تعهدت البنوك الصينية الكبرى، بقيادة البنك الصناعي والتجاري الصيني، بتقديم 179 مليار دولار على الأقل كتمويل لمطوري العقارات لتخفيف الاضطرابات في السوق. جاء ذلك جنباً إلى جنب مع إجراءات أخرى، بما في ذلك السماح لبعض المطورين ببيع الديون الداخلية بضمانات، ومنحهم المزيد من الوصول إلى أموال ما قبل بيع المنازل، وإنهاء الحظر المفروض على زيادة رأس المال داخلياً.