"العقارية السعودية" تشتري أراضي مشروطة بالتطوير من "روشن" بـ 323.7 مليون ريال

أعلنت الشركة العقارية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن شراء أراضٍ سكنية مشروطة بالتطوير بقيمة نحو 323.67 مليون ريال غير شاملة قيمة ضريبة التصرفات العقارية.

وقالت "العقارية السعودية" في بيان على "تداول السعودية"، إنها وقعت اتفاقية شراء أراضٍ مشروطة بهدف التطوير مع شركة روشن العقارية، ضمن الحزمة ج 1و2و 3 داخل المرحلة 2أ من المخطط الرئيسي لحي سدرة.

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وأضافت أن شروط الصفقة تتمثل في تطوير الأرض ضمن المخطط الرئيسي لحي سدرة وفقاً للأحكام الواردة في النظام الأساسي الخاص للمخطط الرئيسي لحي سدرة.

وأوضحت "العقارية السعودية" أن الأراضي سكنية وعددها 290 قطعة بمساحة إجمالية 92,450 مترا مربعا.

وقالت "العقارية"، إنها دخلت في هذه الصفقة للاستفادة من موقع وخصائص المخطط الرئيسي لحي سدرة بمدينة الرياض، حيث تهدف "العقارية" إلى تطوير القطع السكنية بالكامل لتوفير منتجات سكنية متعددة المساحات يتم بيعها من خلال برنامج "وافي" بعد أن يتم الحصول على رخصة البيع على الخارطة.

وأضافت أن هذه الصفقة ستساهم في زيادة أرباح الشركة الناجمة عن عمليات التطوير والبيع على المدى المتوسط (من 2 إلى 3 سنوات).

وشركة روشن إحدي شركات صندوق الاستثمارات العامة وهي شركة وطنية متخصصة في تطوير مجتمعات سكنية حديثة بأفضل المعايير المطبقة في قطاع الإسكان.