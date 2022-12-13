"روشن" تستحوذ على "واجهة الرياض" لتواصل توسّعها في العاصمة

استحوذت شركة "روشن" المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، على مناطق التسوق والأعمال والترفيه التابعة لواجهة الرياض، التي تقع بالقرب من مشروع "سدرة".

ويُعدّ شراء المساحات التجارية والتجزئة من واجهة الرياض، أحدث خطوة لـ"روشن" في رحلتها، لتصبح أكبر مطور عقاري متعدد الأصول في المنطقة.

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وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن ديفيد جروفر: "يأتي هذا التعاون حاملًا فرصًا كبيرة وهائلة، فبصفتنا مطورًا عقاريًا وطنيًا يتمتع برؤية ممتدة وطويلة الأجل، تتجلى لنا فرصًا فريدة من خلال دمج العقارات التجارية وعقارات التجزئة عالمية المستوى في واجهة الرياض، مع مجتمع "سدرة" السكني، الذي سيضمن للمقيمين الوصول والاستمتاع بوسائل الترفيه، والاستفادة من العروض الترويجية الحصرية، وبرامج الولاء"، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأبرمت "روشن" اتفاقية لإدارة الممتلكات مع المطور والمشغّل الرئيس لواجهة الرياض، حيث افتتح واجهة الرياض عام 2019، وأصبح نقطة جذب رئيسة في مشهد قطاع التجارة والتجزئة في الرياض منذ ذلك الحين.

وتعد منطقة التسوق في واجهة الرياض مركزًا تجاريًا متعدد الاستخدامات، وتبلغ مساحته نحو 80 ألف متر مربع، ويضم مجموعة متنوعة من المستأجرين، وتستقبل المنطقة أكثر من 10 ملايين زائر سنويًا، كما تضم الواجهة أيضًا منطقة الأعمال، وهي عبارة عن منطقة مُسوَّرة مُخصصة للشركات والأعمال، وتبلغ مساحتها حوالي 80 ألف متر مربع، تضم مجموعة من المستأجرين المتميزين.

وتقع منطقة الأعمال بجوار منطقة التسوق، وتتميز بمساحات عمل نموذجية عالمية المستوى، كما تضم منتزهات ومساحات خضراء بطول 1 كم، وممرات للمشاة، ومرافق عصرية وحديثة الطراز، مثل: مركز للياقة البدنية، وفندق 4 نجوم، وقاعات للمؤتمرات، وغرف اجتماعات، وحضانة أكاديمية واجهة الرياض.

وتتكامل المرافق والمراكز متعددة الاستخدامات التابعة لواجهة الرياض، مع جهود روشن الساعية إلى تقديم مجموعة متنوعة من وسائل الترفيه لسكّان حي "سدرة"، المجاور لواجهة الرياض، الذي سيضيف 30 ألف منزل جديد إلى السوق عند اكتمال مراحل تطويره الثمانية.