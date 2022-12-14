عقد إيجار أرض بـ44 مليون ريال لإنشاء وتشغيل مجمع تعليمي في الرياض

أعلنت الشركة الوطنية للتربية والتعليم عن توقيعها عقد إيجار أرض في حي النرجس بمدينة الرياض مع شركة تطوير المباني، وذلك لاستثمارها بإنشاء وتشغيل مجمع تعليمي بمسمى مدارس التربية النموذجية تابع للشركة الوطنية للتربية والتعليم.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، أن قيمة العقد 2.15 مليون ريال سنويا وبتصاعد 4% بشكل سنوي بداية من السنة الحادية عشرة، مبينة أن القيمة الإيجارية للعقد طيلة مدته تصل إلى 44 مليون ريال (بدون ضريبة القيمة المضافة).

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وأضافت أن مدة العقد 20 سنة هجرية، ابتداءً من تاريخ توقيع العقد، حيث تتضمن فترة سماح لمدة سنتين لا يترتب عليها أي قيمة إيجارية.

وذكرت "الوطنية للتربية والتعليم"، أن هذا الاستثمار يأتي ضمن استراتيجيتها التي تهدف إلى التوسع ونمو قاعدة الطلاب، وذلك لتحقيق النمو والعوائد التي تحقق استراتيجيتها.

وتوقعت أن يبدأ الأثر المالي لهذا العقد عند اكتمال المشروع وتشغيله، لافتة إلى أنها ستعلن أي تطورات جوهرية تتعلق بعقد الإيجار والمشروع في حينه.