مبيعات عقارات دبي تخترق حاجز 250 مليار درهم قبل نهاية 2022

حققت التصرفات العقارية في دبي، منذ بداية العام 2022 وحتى نهاية تعاملات يوم أمس 404 مليارات درهم نتجت عن 115430 معاملة، بنمو 43.7% مقارنة بالفترة نفسها من 2021 التي حققت 281.5 مليار درهم نتجت عن 79668 معاملة.

وبحسب بيانات "دائرة الأراضي والأملاك" في دبي، فقد سجلت مبيعات العقار أكثر من 250 مليار درهم (ربع تريليون درهم)، كما توقعت «الخليج» قبل أشهر، بنمو 78,5% مقارنة بنفس الفترة من 2021 التي بلغت 140 مليار درهم.

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ومن حيث عدد الصفقات، تم تسجيل 92080 معاملة بيع مقارنة بـ 57225 معاملة بنمو 62% بنفس فترة المقارنة، شملت 66639 وحدة عقارية و9179 مبنى و16262 أرضاً، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.

واستحوذت العقارات الجاهزة على الحصة الأكبر من إجمالي المبايعات من خلال 51150 معاملة بقيمة 162.76 مليار درهم تعادل ما نسبته 65%، مقابل 87,3 مليار درهم مبيع العقارات على الخريطة 35% نتجت من خلال 40935 معاملة. كذلك، سجلت الدائرة 18860 معاملة رهن بـ 124.76 مليار درهم، شملت 14473 وحدة سكنية، و2966 مبنى و7499 أرضاً، أما الهبات فوصلت إلى 4490 بإجمالي 29.22 مليار درهم تضمنت 3241 وحدة و209 مبان و1040 أرضاً.