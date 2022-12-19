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مؤسسات مالية مصرية وأجنبية تطلق صندوق استثمار عقاري برأسمال مستهدف 500 مليون جنيه

تم الاكتتاب في الإصدار الأول للصندوق بقيمة 360 مليون جنيه

دبي - العربية.نت
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أطلق بنك مصر بالشراكة مع بنك القاهرة وشركتا مصر القابضة للتأمين، وأليانز للتأمين، صندوق استثمار عقاري تحت مسمى "صندوق استثمار مصر العقاري1".

وأفاد بيان بنك مصر اليوم الاثنين، أن الصندوق الجديد يستهدف الاستثمار في الأصول التجارية ذات العائد الدوري، مما يتيح آلية للراغبين في الاستثمار العقاري وتحقيق عوائد جيدة، وتوزيع المخاطر على عدة عقارات مملوكة للصندوق.

قال رئيس مجلس إدارة بنك مصر، محمد الأتربي، إن صندوق استثمار مصر العقاري 1، يأتي ضمن سلسلة من صناديق الاستثمار العقاري التي يعتزم البنك إطلاقها خلال الفترة المقبلة.

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من جانبه قال نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر عاكف المغربي، إن الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت على تأسيس "صندوق استثمار مصر العقاري 1" برأس مال مستهدف 500 مليون جنيه، وتم الاكتتاب في الإصدار الأول للصندوق بقيمة 360 مليون جنيه من خلال مؤسسات مالية محلية وأجنبية.

ووزعت المساهمات بين بنك مصر، وبنك القاهرة، وشركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة بواقع 100 مليون جنيه لكل منهم، وشركة أليانز للتأمين بقيمة 60 مليون جنيه، بحسب المغربي.

في السياق ذاته أكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة هشام طلعت مصطفى، على أهمية إطلاق صندوق للاستثمار العقاري لتحقيق عوائد مجزية للمساهمين في ظل ما أثبتته الدراسات أن الاستثمار العقاري يعد الأعلى عائد مقارنةً بالأوعية الادخارية الأخرى، كما يسهم الصندوق في توفير سيولة للمطورين للتوسع في المشروعات القائمة وتطوير مشروعات جديدة.

وبحسب البيان، فإن الصندوق نجح في إبرام أولى صفقاته بشراء أصول تجارية من الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى القابضة، بمشروعي الرحاب ومدينتي.

ويتكون مجلس إدارة شركة صندوق استثمار مصر العقاري 1 من أربعة أعضاء برئاسة خالد حجازي عميد كلية نيوجيزة للأعمال، وعضوية كل من عصام ناصف رئيس مجلس إدارة شركة المستقبل، وعبد الناصر طه رئيس مجلس إدارة شركة ارابيلد، وسوزان حمدي رئيس قطاع الشمول المالي ببنك مصر.

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