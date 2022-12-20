معنويات شركات تشييد المساكن في أميركا تتدهور للشهر 12 على التوالي
لكن قد يكون القاع قريباً
تدهورت ثقة بناة المنازل في أميركا بشأن أعمالهم في ديسمبر، لكنهم بدأوا في تلمس بعض المؤشرات الإيجابية المحتملة.
تراجعت معنويات البناء في سوق الإسكان للأسرة الواحدة بنقطتين إلى 31 نقطة خلال ديسمبر على مؤشر الرابطة الوطنية لبناة المنازل (NAHB) / مؤشر سوق الإسكان ويلز فارجو. وأي مستوى أقل من 50 يعتبر سلبيا.
وهذا هو الشهر الثاني عشر على التوالي من الانخفاضات في الثقة، وأدنى قراءة منذ منتصف العام 2012، باستثناء انخفاض قصير في بداية جائحة كوفيد. وكان المؤشر قد بلغ 84 نقطة في ديسمبر من العام الماضي.
قال روبرت ديتز، كبير الاقتصاديين في NAHB لشبكة CNBC: "الجانب المشرق في تقرير مؤشر سوق الإسكان هذا هو أنه أصغر انخفاض في المؤشر في الأشهر الستة الماضية، مما يشير إلى أننا ربما نقترب من قاع دورة معنويات البناء".
وأضاف: "انخفضت معدلات الرهن العقاري من مستوى أعلى من 7٪ في الأسابيع الأخيرة إلى حوالي 6.3٪ اليوم، وللمرة الأولى منذ أبريل، سجل القائمون على البناء زيادة في توقعات المبيعات المستقبلية".
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