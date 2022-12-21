عقارات لندن تعود للأضواء بعد خفوت وهجها أثناء الجائحة

يبدو أن الرغبة المتمثلة في مغادرة المدينة وامتلاك منزل واسع في الريف أو بجانب البحر بدأت تتلاشى ببريطانيا في العام 2022، مع عودة مشتري المنازل إلى حيث توقفوا قبل الوباء: البحث عن منزل في لندن!

قالت شركة Rightmove المتخصصة في العقارات، إن العاصمة البريطانية كانت الأفضل خلال العام 2022 في عمليات البحث بنسبة زيادة عند 9٪ عن العام الماضي. في الوقت نفسه، انخفض عدد عمليات البحث عن المنازل في كورنوال وديفون انخفاضًا حادًا على الرغم من أن المقاطعتين - المشهورتين بسواحلهما الرائعة - احتلتا المرتبة الثانية والثالثة ضمن القائمة السنوية للمواقع الأكثر بحثًا على موقع Rightmove الإلكتروني.

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خلال الوباء، نجم عن التحول الدراماتيكي إلى العمل من المنزل، قيام العديد من البريطانيين بإعادة التفكير في المكان الذي يريدون العيش فيه. ولعدة أشهر من العام 2021، كانت كورنوال أكثر شهرة من لندن على الموقع العقاري، على الرغم من أن العاصمة أنهت العام في المركز الأول بشكل عام.

لكن في العام الجاري، عادت عقلية المشترين إلى معايير ما قبل الوباء، بحسب Rightmove، وبينما زادت عمليات البحث عن عقارات في لندن بنسبة 9٪، تراجعت عمليات البحث في كورنوال وديفون بنسبة 18٪ و17٪ على التوالي.

هذا يعني أن لندن أنهت العام متفوقة بنسبة 36٪ في عمليات البحث من قبل المشترين عن كورنوال، وهي أكبر فجوة منذ العام 2019. وفي 2021، كانت الفجوة بين المنطقتين عند 3٪ فقط، وفق ما أفادت به صحيفة "الغارديان" البريطانية.