الإسكان: إتاحة أراض جديدة بـ10 مدن في مشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج
الأربعاء بدء استقبال التحويلات ولمدة أسبوعين
أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر، عاصم الجزار، عن طرح قطع أراض جديدة مميزة، بمشروع بيت الوطن لأراضي المصريين في الخارج، حيث سيتم غداً الثلاثاء 27 ديسمبر الجاري، إتاحة قطع الأراضى الجديدة بالموقع الإلكتروني للمشروع بعد تحديثه.
وأوضح وزير الإسكان في بيان، اليوم الاثنين، أن الأراضى الجديدة التي سيتم إتاحتها، بمدن (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – دمياط الجديدة – العبور – العبور الجديدة – بدر – الشيخ زايد – المنيا الجديدة – سوهاج الجديدة – المنصورة الجديدة).
وأشار الوزير إلى أن إتاحة تلك الأراضي بهدف تلبية رغبات أكبر قدر من الحاجزين الذين قاموا بتحويل مقدمات الحجز خلال الفترة السابقة، اعتباراً من تاريخ 30 مايو 2022.
وأشار الوزير إلى إعطاء الحاجزين السابقين الأولوية في الحجز، وكذا إتاحة الفرصة للراغبين الجدد في الحجز، موضحاً أنه اعتباراً من يوم الأربعاء 28 ديسمبر الجاري، ولمدة أسبوعين، سيتم فتح الباب لاستقبال استكمال التحويلات لمن قاموا بالتحويل سابقا خلال المدة سالفة الذكر، وكذا تحويلات الحاجزين الجدد.
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