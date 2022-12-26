عام صعب ينتظر سوق الإسكان في بريطانيا وسط ركود اقتصادي
خبراء: في أسوأ السيناريوهات قد تنهار أسعار العقارات بنسبة تتراوح بين 15٪ و20٪
يتوقع خبراء العقارات أن تتباطأ سوق الإسكان بشكل حاد في بريطانيا العام المقبل، حيث تكافح البلاد الركود وارتفاع معدلات الرهن العقاري.
مع اشتداد أزمة تكلفة المعيشة وسط ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة، بدأت أسعار المنازل بالفعل في الانخفاض على أساس شهري.
وانخفض متوسط سعر المنزل في بريطانيا بنسبة 2.3٪ في نوفمبر عن أكتوبر، وهو أكبر انخفاض منذ بداية الانهيار المالي عام 2008، وفقًا لـ Halifax.
من المتوقع أن يشتد التباطؤ، حيث تومض جميع مؤشرات الإسكان باللون الأحمر، مع توقعات رفع الفائدة ودخول المملكة المتحدة في ركود طويل.
ويعتزم بنك إنجلترا مواصلة رفع أسعار الفائدة حتى العام 2023 من 3.5٪ حاليا إلى ذروة تبلغ حوالي 4.75٪، مما يضعف الطلب من قبل المشترين.
يقول خبراء العقارات، إن ذلك من المرجح أن يؤدي إلى انخفاض في أسعار العقارات بنسبة تتراوح بين 5٪ و12٪ العام المقبل، على الرغم من أن البعض يحذر من أنه في أسوأ السيناريوهات، يمكن أن تنهار الأسعار بنسبة تتراوح بين 15٪ و 20٪، وفق ما نقلته صحيفة "الغارديان".
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