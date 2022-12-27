بقيادة دبي.. صفقات العقار في الخليج تتخطى 143 مليار دولار في 10 أشهر

وصلت قيمة الصفقات العقارية في منطقة الخليج خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، إلى 143.1 مليار دولار، متجاوزة مستويات العام 2021 بأكمله الذي سجل 136.9 مليار دولار، وفقاً لتقرير حلل التقديرات الرسمية.

بحسب تقرير شركة كامكو للاستثمار، كانت القيمة الإجمالية للمنطقة أعلى بنسبة 21% تقريباً على أساس سنوي مقارنة بالفترة المماثلة الممتدة ما بين يناير وأكتوبر من العام 2021، حيث أدت الصفقات العقارية في دبي بمفردها تقريباً إلى تحقيق تلك الزيادة.

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وقال التقرير: "ارتفعت قيمة الصفقات العقارية في دبي بنسبة 81% تقريباً خلال تلك الفترة، بدعم رئيسي من زيادة الطلب وأسعار العقارات عالية الجودة، في حين شهد قطاع العقارات ذات الأسعار المعقولة أيضاً مكاسب جيدة"، وفق ما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط".

ويستطرد التقرير أن عدد الصفقات في دول مجلس التعاون الخليجي تراجع بنسبة 6% على أساس سنوي لذات الفترة من العام الجاري ليصل إلى 511.2 ألف صفقة، على الرغم من نمو عدد الصفقات العقارية في دبي بنسبة تجاوزت 61%، مشيرا إلى أن أسواقا أخرى مثل السعودية وقطر والكويت شهدت تراجعا في أنشطتها مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2021.

في المقابل، ارتفع متوسط القيمة لكل صفقة تمت خلال الفترة الممتدة ما بين يناير وأكتوبر من العام 2022، بشكل ملحوظ في بعض الأسواق مثل السعودية بنسبة 35.5%، ودبي بنسبة 12.2%، مما يشير إلى قوة طلب المستخدم النهائي والإقبال على الاستثمار، وفق التقرير.