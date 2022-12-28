أسعار المنازل في أميركا تهبط للشهر الرابع مع تباطؤ السوق

واصلت سوق الإسكان في الولايات المتحدة هبوطها في أكتوبر، حيث أثار ارتفاع معدلات الرهن العقاري والمخاوف بشأن الاقتصاد قلق المشترين والبائعين، وفق ما نقلته "بلومبرغ".

انخفضت الأسعار بنسبة 0.5٪ عن سبتمبر، وهو الانخفاض الشهري الرابع على التوالي لمقياس معدل موسمي لأسعار المنازل في 20 مدينة أميركية كبرى، وفقًا لمؤشر S&P CoreLogic Case-Shiller.

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بدأت السوق في التراجع في وقت سابق من هذا العام، حيث بدأ الاحتياطي الفيدرالي في رفع سعر الفائدة القياسي بهدف تخفيف التضخم المرتفع الذي كان مدفوعًا جزئيًا بالارتفاع الهائل في تكاليف الإسكان.

وأظهرت بيانات "فريدي ماك" أن معدلات الرهون العقارية الثابتة لمدة 30 عامًا تخطت 7% في أكتوبر ونوفمبر، رغم أنها تراجعت منذ ذلك الحين.

ونظرًا لتضاعف تكاليف الاقتراض تقريبًا عما كانت عليه في بداية العام، وما تسبب به التضخم من تقليل للمدخرات، تراجع مشترو المنازل، فيما يحجم البائعون أيضًا عن طرح ممتلكاتهم. مع ذلك، فإن المنازل الموجودة في السوق يطالها خفض التسعير مع تراجع الطلب.