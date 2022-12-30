معدلات الرهن العقاري في أميركا ترتفع لأول مرة في 7 أسابيع

ارتفعت معدلات الرهن العقاري في الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ نوفمبر.

وقال فريدي ماك في بيان اليوم الخميس، إن متوسط القرض الثابت لمدة 30 عامًا بلغ 6.42٪، وهو أعلى مستوى منذ أوائل هذا الشهر، بارتفاع من 6.27٪ سجلت الأسبوع الماضي.

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اقتفت تكاليف الاقتراض أثر عوائد سندات الخزانة لمدة 10 سنوات، التي ارتفعت بعد أن أظهر تقرير أن مقياس أسعار المستهلكين الذي يراقبه الاحتياطي الفيدرالي استمر في التباطؤ، لكن التضخم لا يزال أعلى مما يريده البنك المركزي، ونمو الأجور قوي، ما يعني أن سياسة الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة من المرجح أن تستمر في العام الجديد.

قال جورج راتيو، رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية في Realtor.com، إن تكاليف الرهن العقاري بالنسبة لمشتري المنازل المحتملين تزيد عن ضعف ما كانت عليه قبل عام، و "تظل عائقاً هاماً أمام إتمام الصفقات بنجاح"، بحسب ما نقلته "بلومبرغ".

وقد تراجعت المشتريات منذ أشهر، وفي نوفمبر تراجعت عمليات توقيع العقود إلى ثاني أدنى وتيرة في السجلات منذ العام 2001. ومع تراجع الطلب، يتردد البائعون في إدراج العقارات.

وحتى مع انخفاض الطروحات الجديدة، فإن المعروض آخذ في الارتفاع لأن المنازل تستغرق وقتًا أطول للبيع. وقالت شركة Redfin العقارية في تقرير يوم الخميس، إنه في الأسابيع الأربعة حتى 25 ديسمبر، زاد عدد العقارات في السوق بنسبة 18٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. كانت أكبر زيادة منذ العام 2015 على الأقل، وفقًا للشركة.

وفي حين أن أسعار المساكن تراجعت عن الذروة التي وصلت إليها في يونيو، إلا أنها لا تزال ترتفع عن مستوياتها قبل عام.