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اقتصاد الكويت

الكويت تنفق 5.7 مليار دولار لتوفير إسكان للمواطنين في العام الماضي

بأقل من الاعتمادات المرصودة لهذا البند البالغة 5.96 مليار دولار

دبي - العربية.نت
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كشفت أرقام رسمية أن الحكومة الكويتية أنفقت 1.76 مليار دينار (5.76 مليار دولار) على الإسكان ومرافق المجتمع في الكويت خلال العام المالي الماضي (2021-2022)، وذلك بوفر بلغت قيمته 57.23 مليون دينار (187.47 مليون دولار)، إذ تبلغ قيمة الاعتمادات التي قدرت للإنفاق على هذا الجانب نحو 1.82 مليار دينار (5.96 مليار دولار).

كما أنفقت الكويت خلال العام الماضي نحو 105.44 مليون دينار على إمدادات المياه، فيما صرفت 5.7 مليون دينار على تنمية المجتمع بالإضافة إلى 1.65 مليار دينار على الإسكان ومرافق المجتمع غير المصنفة في مكان آخر.

وبلغ إنفاق الدولة على إنارة الشوارع "صفراً" على الرغم من وجود اعتمادات بـ 1.75 مليون دينار، وفق ما نقلته صحيفة الأنباء الكويتية.

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وبلغ عجز الميزانية الكويتية 2.99 مليار دينار كويتي (9.71 مليار دولار) في السنة المالية 2021-2022 بانخفاض 72.2% عن السنة السابقة، بحسب بيانات وزارة المالية.

وأضافت الوزارة أن عائدات النفط ارتفعت بنسبة 84.5% لتصل إلى 16.22 مليار دينار (52.69 مليار دولار) في السنة المالية 2021-2022.

وتنتهي السنة المالية في الكويت في شهر 31 مارس من كل عام.

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