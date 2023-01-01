انكماش مبيعات المساكن في السعودية 25.3% خلال 2022
انكمش أعداد الصفقات العقارية خلال العام 21.8% إلى 228.9 ألف صفقة
اختتمت السوق العقارية المحلية في السعودية نشاطها خلال 2022 على انكماش في مبيعاتها من الأصول العقارية بنسبة 22.3%، حيث تم بيع نحو 237.5 ألف عقار.
وانكمش أعداد الصفقات العقارية خلال العام 21.8% إلى 228.9 ألف صفقة، ما نتج عنه تباطؤ نمو قيمة الصفقات العقارية إلى 5.8% بنهاية 2022 لتستقر عند 223.3 مليار ريال، مقارنة بنموها القياسي خلال 2021 بنسبة 22.9%، بقيمة 211.1 مليار ريال، بحسب صحيفة "الاقتصادية".
يعزى التباطؤ الذي طرأ على نشاط السوق العقارية خلال 2022 إلى انكماش القطاع السكني خاصة في النصف الثاني من العام، الذي شهد تسارع ارتفاع تكلفة الرهون العقارية لأعلى مستوياتها خلال 22 عاما مضت، وتراجع أحجام القروض العقارية الجديدة الممنوحة للأفراد لأول مرة منذ أول نشر لبياناتها مطلع 2016، ما أدى بدوره إلى تراجع إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني خلال العام 3.8%، وانخفاضها خلال النصف الثاني من 2022، بنسبة أكبر وصلت إلى 17.3%، علما أنها قد سجلت ارتفاعا خلال النصف الأول من العام نفسه بمعدل سنوي وصل إلى 7.8%، كما سجل القطاع السكني تراجعا في عدد الصفقات وحجم المبيعات خلال العام بنسبة 24.6%وبنسبة 25.3%على الترتيب.
تلخص أداء القطاعات الرئيسة للسوق العقارية المحلية خلال 2022، في تسجيل إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني لانخفاض سنوي بلغت 3.8%، مقارنة بارتفاعها خلال 2021 بنسبة 11.6%، ليستقر إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني مع نهاية 2022 عند مستوى 126.5 مليار ريال أو 56.6%، من إجمالي قيمة الصفقات السنوية للسوق العقارية".
بينما سجل إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري ارتفاعا سنويا قياسيا 28.6%، مقارنة بارتفاعه خلال 2021 بنسبة 36.6%، ليستقر إجمالي قيمة صفقات القطاع مع نهاية العام عند مستوى 78.7 مليار ريال أو 35.2%، من إجمالي قيمة الصفقات السنوية للسوق العقارية.
وسجل إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي انخفاضا سنويا 2.0%، مقارنة بارتفاعه القياسي خلال 2021 بنسبة 100.4%، واستقر إجمالي قيمة صفقات القطاعين بنهاية العام عند مستوى 18.2 مليار ريال أو 8.1%، من إجمالي قيمة الصفقات السنوية للسوق العقارية.
أما على مستوى أداء بقية المؤشرات المتعلقة بعدد الصفقات العقارية والعقارات المبيعة إضافة إلى إجمالي مساحاتها، فقد جاءت على النحو الآتي؛ انخفض إجمالي العدد السنوي للصفقات العقارية 21.8%، مقارنة بانخفاضه الطفيف خلال 2021 بنسبة 0.6%، ووصل مع نهاية 2022 إلى نحو 228.9 ألف صفقة عقارية "بلغ 292.6 ألف صفقة عقارية خلال 2021"، وانخفض أيضا إجمالي العدد السنوي للعقارات المبيعة خلال 2022 بنسبة قياسية 22.3%، مقارنة بارتفاعه الطفيف جدا خلال 2021 بنسبة لم تتجاوز 0.1%، ووصل مع نهاية العام إلى 237.5 ألف عقار مبيع "بلغ 305.7 ألف عقار مبيع خلال 2021.
كما سجل الإجمالي السنوي لمساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال 2022 انخفاضا قياسيا وصلت نسبته إلى 65.9%، مقارنة بارتفاعه القياسي خلال 2021 بنسبة وصلت إلى 186.6%، ووصل مع نهاية العام إلى أكثر من 1.4 مليار متر مربع "بلغ أكثر من 4.1 مليار متر مربع خلال 2021".
-
"الإحصاء": ارتفاع مؤشر أسعار العقارات بالسعودية 1.5%بسبب زيادة أسعار العقارات السكنية بنسبة 2.5% الأسواق العقارية
-
هيئة السوق السعودية تقر طرح 10% من أسهم الرمز للعقارات في "نمو"سيتم طرح 3.33 مليون سهم شركات
-
سوق العقارات في السعودية تسجل صفقات أسبوعية بأقل من 3.2 مليار ريالاستمر الأداء السلبي للأسبوع الثالث للسوق العقارية المحلية في السعودية، حيث سجل نشاط السوق انخفاضا أسبوعيا 2.0%، ولم تتمكن السوق العقارية حتى نهاية ... الأسواق العقارية