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انكماش مبيعات المساكن في السعودية 25.3‏% خلال 2022

انكمش أعداد الصفقات العقارية ‏خلال العام 21.8% إلى 228.9 ألف صفقة

دبي - العربية.نت
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اختتمت السوق العقارية المحلية في السعودية نشاطها خلال 2022 على انكماش في مبيعاتها من الأصول ‏العقارية بنسبة 22.3%، حيث تم بيع نحو 237.5 ألف عقار.

وانكمش أعداد الصفقات العقارية ‏خلال العام 21.8% إلى 228.9 ألف صفقة، ما نتج عنه تباطؤ نمو قيمة الصفقات ‏العقارية إلى 5.8% بنهاية 2022 لتستقر عند 223.3 مليار ريال، مقارنة بنموها ‏القياسي خلال 2021 بنسبة 22.9%، بقيمة 211.1 مليار ريال، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

يعزى التباطؤ الذي طرأ ‏على نشاط السوق العقارية خلال 2022 إلى انكماش القطاع السكني خاصة في النصف الثاني ‏من العام، الذي شهد تسارع ارتفاع تكلفة الرهون العقارية لأعلى مستوياتها خلال 22 عاما ‏مضت، وتراجع أحجام القروض العقارية الجديدة الممنوحة للأفراد لأول مرة منذ أول نشر ‏لبياناتها مطلع 2016، ما أدى بدوره إلى تراجع إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني خلال العام 3.8%، وانخفاضها خلال النصف الثاني من 2022، بنسبة أكبر وصلت إلى 17.3%، علما أنها قد سجلت ارتفاعا خلال النصف الأول من العام نفسه بمعدل سنوي وصل ‏إلى 7.8%، كما سجل القطاع السكني تراجعا في عدد الصفقات وحجم المبيعات خلال ‏العام بنسبة 24.6%وبنسبة 25.3%على الترتيب.‏

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تلخص أداء القطاعات الرئيسة للسوق العقارية المحلية خلال 2022، في تسجيل إجمالي قيمة ‏صفقات القطاع السكني لانخفاض سنوي بلغت 3.8%، مقارنة بارتفاعها خلال ‏‏2021 بنسبة 11.6%، ليستقر إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني مع نهاية 2022 ‏عند مستوى 126.5 مليار ريال أو 56.6%، من إجمالي قيمة الصفقات السنوية للسوق ‏العقارية".

بينما سجل إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري ارتفاعا سنويا قياسيا 28.6%، مقارنة بارتفاعه خلال 2021 بنسبة 36.6%، ليستقر إجمالي قيمة صفقات ‏القطاع مع نهاية العام عند مستوى 78.7 مليار ريال أو 35.2%، من إجمالي قيمة الصفقات ‏السنوية للسوق العقارية.

وسجل إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي انخفاضا ‏سنويا 2.0%، مقارنة بارتفاعه القياسي خلال 2021 بنسبة 100.4%، ‏واستقر إجمالي قيمة صفقات القطاعين بنهاية العام عند مستوى 18.2 مليار ريال أو 8.1%، من إجمالي قيمة الصفقات السنوية للسوق العقارية.‏

أما على مستوى أداء بقية المؤشرات المتعلقة بعدد الصفقات العقارية والعقارات المبيعة إضافة ‏إلى إجمالي مساحاتها، فقد جاءت على النحو الآتي؛ انخفض إجمالي العدد السنوي للصفقات ‏العقارية 21.8%، مقارنة بانخفاضه الطفيف خلال 2021 بنسبة 0.6%، ‏ووصل مع نهاية 2022 إلى نحو 228.9 ألف صفقة عقارية "بلغ 292.6 ألف صفقة عقارية ‏خلال 2021"، وانخفض أيضا إجمالي العدد السنوي للعقارات المبيعة خلال 2022 بنسبة ‏قياسية 22.3%، مقارنة بارتفاعه الطفيف جدا خلال 2021 بنسبة لم تتجاوز 0.1%، ووصل مع نهاية العام إلى 237.5 ألف عقار مبيع "بلغ 305.7 ألف عقار مبيع ‏خلال 2021.

كما سجل الإجمالي السنوي لمساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال 2022 ‏انخفاضا قياسيا وصلت نسبته إلى 65.9%، مقارنة بارتفاعه القياسي خلال 2021 ‏بنسبة وصلت إلى 186.6%، ووصل مع نهاية العام إلى أكثر من 1.4 مليار متر مربع ‏‏"بلغ أكثر من 4.1 مليار متر مربع خلال 2021".‏

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