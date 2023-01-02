"العثيم للاستثمار" تعلن عن مشروع "كنوز" في الرياض بـ7 مليارات ريال

أعلنت شركة عبدالله العثيم للاستثمار، البدء في تنفيذ مشرع "كنوز" الضخم في العاصمة السعودية الرياض، بتكلفة تصل إلى أكثر من 7 مليارات ريال.

ويحظى المشروع الذي يُقام على أرض مساحتها 114 ألف متر مربع بموقع مميز بين طريقَي الملك فهد والعليا في شمال مدينة الرياض.

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ويتضمن المشروع مركزًا تجاريًّا، يوفر أكثر من 120 ألف متر مربع مساحات تأجيرية، تم تصميمها وفق أحدث المواصفات، وفندقًا عالميًّا بمساحة بناء تبلغ 50 ألف متر مربع بنحو 250 غرفة فندقية، وشققًا فندقية وسكنية فاخرة على مساحة 80 ألف متر مربع.

كما يضم المشروع مكاتب تجارية حديثة على مساحة 90 ألف متر مربع، إضافة إلى مدينة ترفيهية مغلقة على مساحة 20 ألف متر مربع، سيتم تنفيذها وتجهيزها وفق أفضل المعايير دعمًا للمشاريع السياحية والترفيهية بالعاصمة الرياض، فضلاً عن 10 آلاف متر مربع مساحات خضراء، ومواقف تستوعب 5 آلاف سيارة.