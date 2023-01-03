"إنماء الروابي" توقع عقد إيجار مبنى في الرياض بـ45.7 مليون ريال

أعلنت شركة إنماء الروابي عن توقيعها عقد إيجار مبنى تجاري في شارع التخصصي حي العليا بمدينة الرياض مع الشركة السعودية لخدمات التعدين "إسناد" بقيمة 45.71 مليون ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.

وأفادت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، أن العقد لمدة 5 سنوات من تاريخ 15 مايو 2023.

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وأوضحت أن العقد سيؤدي لزيادة الدخل السنوي للشركة بمقدار 2.1 مليون ريال لُكل سنة من السنوات الثلاث الأولى من العقد، ومبلغ 3.23 مليون ريال لكل سنة من السنتين الأخيرتين من العقد، متوقعة أن ينعكس أثر هذه الزيادة على النصف الأول من العام 2023.

ولفتت الشركة إلى عدم وجود أطراف ذات علاقة، مؤكدة أنها ستعلن عن أي تطورات جوهرية في ما يتعلق بعقد الإيجار في حينه.