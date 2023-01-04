"مدن" تحتضن 610 مبان ومجمعات سكنية في مدنها الصناعية

كشف الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، المهندس ماجد بن رافد العرقوبي، عن ارتفاع أعداد المجمعات والمباني السكنية إلى 21 مجمعا و589 مبنى سكنيا بطاقة استيعابية تتجاوز 72 ألف عامل، تشكل في غالبيتها استثمارات خدمية للقطاع الخاص.

وتعمل "مدن" من خلال استراتيجيتها لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي، على تهيئة مجتمع صناعي متكامل ومستدام، يدعم جاذبية بيئة الاستثمار في المملكة، بما يحقق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وتماشيا مع دورها المحوري في رؤية المملكة 2030، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

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وأوضح العرقوبي، أن إجمالي الطاقة الاستيعابية للمرافق السكنية، ارتفع إلى 72.15 ألف عامل. وأضاف أن "مدن" إحدى الجهات الرئيسة التي تشارك في تنفيذ مبادرات البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد، تعمل في إطار عضويتها بالبرنامج لتوفير بيئة سكنية ذات جودة عالية ومطابقة للشروط الصحية والفنية المعتمدة، من أجل الارتقاء بمفاهيم جودة الحياة، ودعم الممارسات الإنسانية بالمدن الصناعية، بما ينعكس إيجاباً على استقرار ونمو وتوسّع الأنشطة الإنتاجية.