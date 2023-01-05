"الإنماء ريت لقطاع التجزئة" يستكمل الاستحواذ على مبنى مكتبي وتجاري بـ 52 مليون ريال

أعلنت شركة الإنماء للاستثمار، عن إتمام الاستحواذ ونقل ملكية مبنى مكتبي وتجاري في الرياض لصالح صندوق الإنماء ريت لقطاع التجزئة، وانتهاء الإجراءات القانونية والفنية والنظامية بنجاح.

وقالت شركة الإنماء للاستثمار في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن قيمة الاستحواذ بلغت نحو 52 مليون ريال غير شاملة ضريبة التصرفات العقارية.

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وأضافت أن رسوم السعي بلغت 500 ألف ريال وتم تمويل الاستحواذ ورسوم السعي كاملة من التسهيلات البنكية المتاحة للصندوق.

وأوضحت الشركة أن الأثر المالي للاستحواذ يتوقع أن يكون إيجابيا بشكل عام، وسينعكس على نتائج الصندوق خلال الفترة القادمة.