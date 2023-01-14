مبيعات عقارات دبي تسجل أفضل بداية سنوية على الإطلاق

سجلت السوق العقارية في إمارة دبي أقوى بداية سنوية على الإطلاق على صعيد المبيعات العقارية في منذ بداية 2023 وحتى أمس الجمعة.

وحسب بيانات رسمية صادرة عن هيئة الأراضي والأملاك في دبي، ارتفعت المبيعات العقارية في دبي إلى 13.22 مليار درهم عبر تنفيذ 4275 صفقة خلال 13 يوما في أداء مسجل لهذه الفترة على الإطلاق.

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وقال الخبير في إدارة الثروات صالح طباخ الرئيس التنفيذي لشركة "الأندلس كورت يارد للتطوير العقاري"، إن المبيعات القياسية في السوق العقارية في دبي تعكس التطور الكبير الذي وصلت له السوق على صعيد المنتجات العقارية المختلفة وسط نشاط غير مسبوق لمبيعات العقارات الفاخرة.

وأوضح الطباخ في بيان أن عام 2022 أثبت أن جميع أوقات العام تصلح للاستثمار العقاري في الإمارات أو إمارة دبي بشكل خاص، بعدما كان يقتصر الأمر على فترات محدودة خلال العام وتخضع لعوامل متغيرة.

وكشف أن القطاع لم يتأثر بفترات الهدوء المرتبطة بمواسم العطلات أو في فصل الصيف، مشيرا إلى أن بشائر العام الجديد ظهرت في أول أسبوعين من العام وهي عادة ما تكون فترة هدوء نسبي حيث سجل القطاع أفضل بداية سنوية على الإطلاق وهي تمثل قرابة ضعف مبيعات العام الماضي لنفس الفترة.

ويرى طباخ، أن العقار يعد مخزن آمن للقيمة ضد التقلبات المالية والاقتصادية، ووسيلة مثالية لحفظ وتنمية رأس المال على المدى الطويل، وأفضل استثمار حالياً للحفاظ على المدخرات.

وأشار إلى أن العقار أيضا يمثل فرصة لإيجاد دخل إضافي، إلى جانب الدخل الأصلي، ويعتبر من أنواع الاستثمار المضمون والثابت، لأنه مرتبط بأصول ثابتة في الأغلب، يصعب تبديدها.

وتوقع الطباخ أن تواصل سوق العقارات في دبي مسارها التصاعدي في عام 2023، حيث تزداد أسعار العقارات والإيجارات السنوية بشكل أكبر، لذا يفضل بالإسراع لكل من يريد شراء عقار أو إبرام صفقة عقارية في دبي.