نشاط جزئي للسوق العقارية في السعودية رغم انخفاض القطاع السكني 14.9%
استقرت قيمة صفقات القطاع عند 1.3 مليار ريال الأسبوع الماضي
استعادت السوق العقارية المحلية في السعودية جزءا من نشاطها خلال الأسبوع الماضي، لتسجل ارتفاعا 14.8%، مقارنة بانخفاضها القياسي خلال الأسبوع الأسبق، استقرت على أثره عند مستوى أدنى من 3.4 مليار ريال، مدفوعة بتنفيذ صفقة بيع عقار تجاري في مدينة الرياض في حي الملك عبدالله، بقيمة إجمالية وصلت إلى 420 مليون ريال، أسهمت بدورها في ارتفاع قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة قياسية وصلت إلى 98.6%، بعد أسبوعين متتاليين من التراجع بنسبة وصلت إلى 64.1%.
واستقرت قيمة صفقات القطاع عند 1.3 مليار ريال، مقابل استمرار تراجع قيمة صفقات القطاع السكني للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 14.9 %، واستقراره مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 1.6 مليار ريال.
وقد أسهم تنفيذ صفقة بيع عقار تجاري في حي الملك عبدالله في مدينة الرياض بقيمة 420 مليون ريال، في تحسين النشاط العقاري خلال الأسبوع الماضي، ودفعت تلك الصفقة إلى النمو بمعدل أسبوعي بنسبة 14.8 %، استقر على أثره إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق عند أدنى من مستوى 3.4 مليار ريال، واندفع القطاع التجاري بفضل تلك الصفقة التجارية نحو منطقة النمو بعد أسبوعين متتاليين من التراجع، بحسب صحيفة "الاقتصادية".
وسجلت قيمة الصفقات نموا أسبوعيا قياسيا وصلت نسبته إلى 98.6%، استقرت مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 1.3 مليار ريال "39.9% من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، وشكلت قيمة صفقة بيع العقار التجاري في مدينة الرياض "420 مليون ريال" نحو 31.2% من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاع التجاري، بينما شكلت الصفقة نفسها نحو 12.5% من إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية.
في المقابل، استمرت قيمة صفقات القطاع السكني في التراجع للأسبوع الثاني على التوالي، وسجلت انخفاضا أسبوعيا وصلت نسبته إلى 14.9%، استقرت على أثره عند مستوى 1.6 مليار ريال أو 47.8% من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية".
وسجل إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي ارتفاعه الأسبوعي الأول بعد ثلاثة أسابيع متتالية من التراجع، وتمكن من النمو خلال الأسبوع الماضي بنسبة 13 %، واستقر إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي مع نهاية الأسبوع عند 414 مليون ريال "12.3 % من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية".
أما على مستوى الأداء الأسبوعي لبقية المؤشرات الأخرى للسوق العقارية المحلية، فقد سجل عدد الصفقات العقارية ارتفاعا أسبوعيا 6.6 %، مستقرا مع نهاية الأسبوع عند مستوى 3.4 ألف صفقة، كما ارتفع عدد العقارات المبيعة 7.65%، واستقر حجم المبيعات الأسبوعية للسوق عند مستوى أدنى من 3.5 ألف عقار مبيع، بينما سجل إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع انخفاضا طفيفا لم تتجاوز نسبته 0.5 %، واستقر الإجمالي عند مستوى 13.7 مليون متر مربع.
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