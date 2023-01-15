نشاط جزئي للسوق العقارية في السعودية رغم انخفاض القطاع السكني 14.9%

استعادت السوق العقارية المحلية في السعودية جزءا من نشاطها خلال الأسبوع الماضي، لتسجل ارتفاعا ‏‏14.8%، مقارنة بانخفاضها القياسي خلال الأسبوع الأسبق، استقرت على أثره عند ‏مستوى أدنى من 3.4 مليار ريال، مدفوعة بتنفيذ صفقة بيع عقار تجاري في مدينة الرياض ‏في حي الملك عبدالله، بقيمة إجمالية وصلت إلى 420 مليون ريال، أسهمت بدورها في ارتفاع ‏قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة قياسية وصلت إلى 98.6%، بعد أسبوعين ‏متتاليين من التراجع بنسبة وصلت إلى 64.1%.

واستقرت قيمة صفقات ‏القطاع عند 1.3 مليار ريال، مقابل استمرار تراجع قيمة صفقات القطاع السكني للأسبوع ‏الثاني على التوالي بنسبة 14.9 %، واستقراره مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى ‏‏1.6 مليار ريال.‏

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وقد أسهم تنفيذ صفقة بيع عقار تجاري في حي الملك عبدالله في مدينة الرياض بقيمة 420 ‏مليون ريال، في تحسين النشاط العقاري خلال الأسبوع الماضي، ودفعت تلك الصفقة إلى ‏النمو بمعدل أسبوعي بنسبة 14.8 %، استقر على أثره إجمالي قيمة الصفقات ‏الأسبوعية للسوق عند أدنى من مستوى 3.4 مليار ريال، واندفع القطاع التجاري بفضل تلك ‏الصفقة التجارية نحو منطقة النمو بعد أسبوعين متتاليين من التراجع، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

وسجلت قيمة ‏الصفقات نموا أسبوعيا قياسيا وصلت نسبته إلى 98.6%، استقرت مع نهاية الأسبوع ‏الماضي عند مستوى 1.3 مليار ريال "39.9% من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية ‏للسوق العقارية"، وشكلت قيمة صفقة بيع العقار التجاري في مدينة الرياض "420 مليون ‏ريال" نحو 31.2% من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاع التجاري، بينما ‏شكلت الصفقة نفسها نحو 12.5% من إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية.‏

في المقابل، استمرت قيمة صفقات القطاع السكني في التراجع للأسبوع الثاني على التوالي، ‏وسجلت انخفاضا أسبوعيا وصلت نسبته إلى 14.9%، استقرت على أثره عند ‏مستوى 1.6 مليار ريال أو 47.8% من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق ‏العقارية".

وسجل إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي ارتفاعه الأسبوعي ‏الأول بعد ثلاثة أسابيع متتالية من التراجع، وتمكن من النمو خلال الأسبوع الماضي بنسبة ‏‏13 %، واستقر إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي مع نهاية ‏الأسبوع عند 414 مليون ريال "12.3 % من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية ‏للسوق العقارية". ‏

أما على مستوى الأداء الأسبوعي لبقية المؤشرات الأخرى للسوق العقارية المحلية، فقد ‏سجل عدد الصفقات العقارية ارتفاعا أسبوعيا 6.6 %، مستقرا مع نهاية ‏الأسبوع عند مستوى 3.4 ألف صفقة، كما ارتفع عدد العقارات المبيعة 7.65%، واستقر حجم المبيعات الأسبوعية للسوق عند مستوى أدنى من 3.5 ألف عقار ‏مبيع، بينما سجل إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع انخفاضا طفيفا ‏لم تتجاوز نسبته 0.5 %، واستقر الإجمالي عند مستوى 13.7 مليون متر مربع.‏