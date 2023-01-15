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مركز الإسناد والتصفية إنفاذ
مركز الإسناد والتصفية إنفاذ
عقارات السعودية

"إنفاذ" يطلق 22 مزاداً لبيع أصول عقارية في السعودية

في الفترة ما بين 15 إلى 22 يناير 2023م

دبي - العربية.نت
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أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" إقامة 22 مزادًا علنيًا تتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية؛ لبيع ما يتجاوز 300 عقار في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى مزادات المنقولات المتنوعة، وذلك في الفترة ما بين 15 إلى 22 يناير 2023م.

وتتنوع العقارات ما بين أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية وفلل وعمائر واستراحات ومبانٍ، وتبدأ المزادات بمزاد شتاء ضرماء الإلكتروني المقام على 11 عقارا بمحافظة ضرما، ومزاد نسيم الرياض الإلكتروني المقام على 9 عقارات في مدينة الرياض، ومزاد الخير الإلكتروني المقام على 39 عقارا بمنطقة حائل، إضافة إلى مزاد فرص القصيم الإلكتروني المقام على 20 عقارًا في منطقة القصيم، ومزاد الشمال الإلكتروني المقام على 9 عقارات في كلٍ من عرعر و سكاكا وتبوك.

"ومزاد خيرات الجنوب الإلكتروني المقام على عقارين بمنطقة عسير، ومزاد جوهرة عرعر2 الحضوري المقام على 15 عقارا بمدينة عرعر، ومزاد ديار الغربية الحضوري المقام على عقار بمحافظة الطائف، ومزاد ديار الغربية الإلكتروني المقام على عقار بمكة المكرمة، ومزاد البيت العتيق الإلكتروني المقام على 5 عقارات بمكة المكرمة، ومزاد ماسة الرياض الإلكتروني المقام على 4 عقارات بمدينة الرياض، ومزاد أرض الخير الإلكتروني المقام على 4 عقارات بمدينة تبوك، ومزاد مستقبل الخرج الإلكتروني المقام على 20 عقارا بمحافظة الخرج"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

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كما يقيم "إنفاذ" مزاد رياض جازان الإلكتروني المقام على 15 عقارا بمنطقة جازان، ومزادات منارات القصيم الإلكتروني المقام على 17 عقارًا في منطقة القصيم، ومزاد إطلالات الإلكتروني المقام على 13 عقارًا في كلٍ من عسير والباحة وجازان ومكة، ومزاد أزهار جدة 2 الإلكتروني المقام على 14 عقارا في مدينة جدة، ومزاد أصائل نجد الإلكتروني المقام على 7 عقارات في مدينة الرياض.

أما مزادات المنقولات فيشرف إنفاذ على مزادين حضوريين بمدينة الرياض والمدينة المنورة؛ الأول يقام على محتويات مصنع وآلات ومعدات والثاني يقام على مستودع من السيراميك، وللراغبين بالاطلاع على المزيد من التفاصيل وشروط المشاركة في المزادات يمكن الاطلاع موقع إنفاذ من خلال الرابط: https://infath.sa/auctions .

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