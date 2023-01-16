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وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية
وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية
اقتصاد السعودية

ملتقى الاستثمار البلدي يعرض 5 آلاف فرصة استثمارية في السعودية

في الفترة من 24 إلى 26 يناير

دبي - العربية.نت
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أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية، ماجد بن عبدالله الحقيل، إقامة النسخة الثانية من ملتقى الاستثمار البلدي "فرص" في المدة من 24 إلى 26 يناير في مركز المعارض والمؤتمرات في واجهة الرياض.

ويهدف الملتقى إلى رفع إسهام القطاع الخاص في تنمية المدن؛ من خلال تحفيز الاستثمارات المحلية واستقطاب استثمارات خارجية تسهم في رفع جودة الحياة في المدن، وتمكين تحقيق الإستراتيجيات القطاعية والمناطقية.

وقال وكيل الوزارة المشرف العام على الملتقى المهندس خالد بن محمد الدغيثر، إن الملتقى يتضمن أكثر من 25 جلسة حوارية يشارك فيها عدد من القيادات والمختصين والبراء، و50 ورشة عمل متخصصة، وعرض أكثر من 5000 فرصة استثمارية تناسب جميع شرائح المستثمرين بمختلف الأنشطة الاقتصادية، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

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وأضاف الدغيثر أن هناك أكثر من 60 جهة مشاركة في الملتقى والمعرض المصاحب ما بين جهات مالكة للفرص، وجهات تمويلية ممكنة، وجهات حكومية منظمة وداعمة لتكون رحلة المستثمر مكتملة من حيث الفرص والتمويل وآليات التنظيم.

ويعد الملتقى فرصة لجميع المستثمرين من رواد أعمال ومنشآت صغيرة ومتوسطة وكبار المستثمرين في مختلف الأنشطة الاقتصادية للاطلاع على الفرص المعروضة من قبل الأمانات والبلديات والجهات المشاركة والخدمات المقدمة، والاستفادة مما تضمنته الجلسات الحوارية وورش العمل.

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