انخفاض مبيعات المكاتب في لندن.. أداء النصف الثاني 2022 الأضعف منذ الأزمة العالمية

يتطلع المستثمرون إلى صفقات شراء مكاتب في لندن بأسعار جذابة، بعد أن تراجعت الصفقات في النصف الثاني من عام 2022 إلى أدنى مستوى منذ الانهيار المالي، وسط الفوضى السياسية.

أظهرت البيانات الأولية أن 3.4 مليار جنيه إسترليني فقط تم إنفاقها على مكاتب وسط لندن، في الأشهر الستة حتى ديسمبر.

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وقال وكيل العقارات BNP Paribas Real Estate، إن هذا الرقم يمثل أقل من نصف المعاملات البالغة 8.1 مليار جنيه إسترليني في الأشهر الستة السابقة، وهو أضعف نصف ثانٍ تم تسجيله منذ عام 2008، وفق ما نقله موقع Yahoo Finance.

ومثل إجمالي الإنفاق البالغ 11.5 مليار جنيه إسترليني في عام 2022، انخفاضا من 13.3 مليار جنيه إسترليني في 2021.

جاء التراجع خلال فترة من الاضطرابات السياسية الشديدة في المملكة المتحدة، مع مغادرة بوريس جونسون وليز تراس 10 داونينغ ستريت، وأدت الميزانية المصغرة الكارثية لشهر سبتمبر إلى ارتفاع الجنيه الإسترليني وتكاليف الاقتراض.

وانخفضت قيم مكاتب وسط لندن 2.3٪ في ديسمبر عن نوفمبر، وفق شركة العقارات CBRE.

قال فيرغوس كين، رئيس أسواق الاستثمار في وسط لندن لدى BNP Paribas Real Estate: "كانت القيم عند نقطة عالية نسبيًا لكنها بدأت في الانخفاض منذ منتصف الصيف الأخير. كان هذا مرتبطًا بتكلفة الديون وارتفاع معدلات الأساس، وغذته الاضطرابات السياسية والتخارج من السندات الذهبية"، وفقًا لما نقله Yahoo Finance.

ومع انخفاض القيم عاد اهتمام الكثير من المستثمرين حاليًا، بحسب كين.

وعلى الرغم من شعبية العمل من المنزل، يرغب العديد من أصحاب العمل بوجود موظفين في المكاتب خلال جزء من الأسبوع على الأقل. وهناك طلب نشط على حوالي 8.6 مليون قدم مربعة من المساحات المكتبية في وسط لندن.