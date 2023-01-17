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عقارات

"إيفرغراند" تطرح خيارين أمام الدائنين ضمن خطة إعادة الهيكلة

مكتب الإحصاء الصيني: التأثير السلبي للقطاع العقاري على الاقتصاد سيكون أقل من 2022

دبي - العربية.نت
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أعلن مكتب الإحصاء الصيني أن التأثير السلبي للقطاع العقاري على النمو الاقتصادي هذا العام، سيكون أقل مما كان عليه في 2022، مؤكدا أن الطلب على السكن الجيد مرتفع للغاية.

وكان الاستثمار في القطاع العقاري الصيني، تراجع 10% في 2022 للمرة الأولى منذ 1999، فيما تراجعت المبيعات بأكبر نسبة منذ 1992.

أما في جديد قصة إعادة هيكلة مجموعة "إيفرغراند" Evergrande، أحد أكبر المطورين الصينيين، فقد طرحت خيارين على الدائنين بحسب بلومبرغ، حيث يقضي الخيار الأول بتسديد المبلغ الأساسي للدين على دفعات على أن يتم التسديد الكامل خلال 12 سنة.

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وسيكون الكوبون على الأوراق المالية الجديدة التي ستحل مكان القديمة بحدود 2%.

أما الخيار الثاني، هو لمبادلة جزء من الديون بأسهم في Evergrande ووحداتها لإدارة السيارات وإدارة العقارات.

كذلك سيتم تمديد آجال الاستحقاق للدين المتبقي، لكن لفترة أقصر من الخيار الأول مع كوبون عند 6% أو 7%.

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