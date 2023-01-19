إيجارات القطاع الصناعي في دبي تقفز مع ارتفاع الطلب 17.7%

ارتفعت إيجارات القطاع الصناعي في دبي بقوةٍ على مدار الأشهر الاثني عشر الأخيرة مع استمرار تجاوز الطلب للعرض؛ وفقًا للمراجعة السنوية للقطاع الصناعي في كل من دبي وأبوظبي الصادرة عن شركة الاستشارات العقارية نايت فرانك.

وذكرت الشركة، أنه في المتوسط، تستمر معدلات إيجار المخازن في الارتفاع في جميع أنحاء دبي، لا سيما الإيجارات من الدرجة الأولى في حي القوز (55 درهمًا للقدم المربع الواحد)، والتي ارتفعت بنسبة 57% خلال عام 2022.

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وشهدت جميع الأسواق الفرعية الصناعية التسعة التي تتابعها شركة نايت فرانك في دبي ارتفاعات قوية في الإيجارات في عام 2022، وهي حاليًا أعلى من مستويات الإيجارات السابقة للوباء.

وقال الشريك ورئيس أبحاث الشرق الأوسط في شركة نايت فرانك، فيصل دوراني: "تُعدّ السوق الصناعية في دبي قطاعًا مزدهرًا يلعب دورًا رئيسيًا في اقتصاد الإمارة، حيث تمثل ما يقارب 60% من الناتج المحلي الإجمالي. في دبي تحديداً، أظهر متوسط معدلات إيجار المخازن تحسنًا ملحوظًا في الأشهر الاثني عشر الماضية، حيث ارتفع الطلب بنسبة 17.7%".

وتابع: "يمكن أن يرجع جزء كبير منه إلى استجابة الحكومة الحازمة للوباء، والتي عملت على تعزيز ثقة الأعمال التجارية. أدت هذه الأجواء التفاؤلية بدورها إلى زيادة عدد الوافدين الجدد إلى السوق الصناعية، ولا سيما قطاع التصنيع الذي يمثل الآن 36% من 12.2 مليون قدم مربع من الطلب الذي سجلناه خلال عام 2022. ويأتي بعده مباشرة قطاع الخدمات اللوجستية، والذي بلغت حصته من إجمالي الطلب في العام الماضي 1.95 مليون قدم مربع".

يتيح قانون الملكية الأجنبية بنسبة 100% للشركات الملكية الكاملة والعمل في المناطق الحرة الراسخة في المدينة دون وجود شريك إماراتي، وهذا يستقطب الشركات المصنعة العالمية التي لم تكن موجودة سابقًا في دبي.

ويتسم الوضع باستقرارٍ أكثر في أبو ظبي، مع بقاء إيجارات المخازن في الأسواق الرئيسية الستة التي تتابعها شركة نايت فرانك دون تغييرٍ خلال عام 2022.

ولا تزال الأسعار في المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي (550 درهمًا للمتر المربع) هي الأغلى في المدينة. وعلى الرغم من أن هذه المنطقة الحرة استأجرت مساحة أكبر في عام 2022 مقارنة بعام 2021، فإن الإيجارات لا تزال مستقرة، ويعود ذلك أساسًا إلى أن مستويات العقارات الشاغرة لا تزال مرتفعة بشكلٍ عنيد.

في حين، لم تشهد المناطق الصناعية الأخرى في أبو ظبي مثل منطقة كيزاد أي تغيير في الإيجارات، بما أن الطلب بقي ثابتًا.