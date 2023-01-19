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"الإحصاء" السعودية: ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 1.6% في الربع الرابع من 2022

نتيجة زيادة أسعار العقارات السكنية بنسبة 2.6%

دبي - العربية.نت
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أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، ارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 1.6% في الربع الرابع من 2022، مقارنة بالربع المماثل من 2021.

وذكرت الهيئة العامة للإحصاء، في تقرير لها، اليوم، أن الرقم القياسي لأسعار العقارات ارتفع متأثراً بارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 2.6%.

وأضافت أن انخفاض أسعار العقارات التجارية بنسبة 0.2%، والزراعية بنسبة 0.8% ساهم في التقليل من نسبة ارتفاع المؤشر العام.

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وأشارت الهيئة إلى ارتفاع أسعار العقارات في القطاع السكني بنسبة 2.6% متأثراً بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 2.7%، على أساس سنوي في الربع الرابع من 2022.

وأوضحت أنه نظراً لثقل وزن أسعار القطاع السكني في المؤشر العام، فقد كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام.

ومن بين العقارات السكنية الأخرى، ارتفعت أسعار الفلل بنسبة 1.7%، والشقق بنسبة 2.2%، فيما انخفضت أسعار البيوت بنسبة 0.4%، واستقرت أسعار العمائر السكنية، دون تغيير.

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