انخفاض قيمة الصفقات العقارية في السعودية لـ2.9 مليار خلال أسبوع

انكمش مجددا النشاط الأسبوعي للسوق العقارية في السعودية بنسبة 21%، واستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية خلال ‏الأسبوع الماضي عند أدنى مستوى 2.9 مليار ريال.

وشمل الانخفاض في نشاط السوق جميع القطاعات الرئيسة، ‏حيث تراجعت قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة قياسية وصلت إلى 28.7%، وانخفضت قيمة صفقات ‏القطاع السكني للأسبوع الثالث على التوالي بنسبة 14.5%، وانخفض أيضا إجمالي قيمة صفقات القطاعين ‏الزراعي والصناعي بنسبة 21.4%.‏

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تقترب السوق العقارية المحلية من إكمال الشهر الثامن على التوالي من الركود، الذي خيم على نشاطها منذ مطلع ‏النصف الثاني من العام الماضي، وما زال مستمرا حتى أحدث البيانات الصادرة عن وزارة العدل بنهاية الأسبوع الماضي، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

وقد تأثر النشاط العقاري سلبا بالضغوط الناتجة عن ارتفاع معدل الفائدة إلى أعلى مستوياتها خلال 22 عاما مضت، ‏وتراجع أحجام القروض العقارية الممنوحة للأفراد، التي سجلت وفقا لبيانات العام الماضي انخفاضا سنويا ناهز 20%، وهو الانخفاض السنوي للمرة الأولى منذ بدء نشر بيانات القروض العقارية الجديدة، انعكست آثاره على إجمالي ‏قيمة الصفقات العقارية بالانخفاض خلال النصف الثاني من العام الماضي بنسبة 24.4 %، مقارنة بالنصف ‏الأول من العام نفسه،

وسيطرت وتيرة الانخفاض على القطاع السكني للأسبوع الثالث على التوالي، وسجلت قيمة صفقاته الأسبوعية انخفاضا ‏بنسبة 14.5 %، استقرت على أثره عند أدنى من مستوى 1.5 مليار ريال "52 % من إجمالي قيمة الصفقات ‏الأسبوعية للسوق العقارية"، وتبعه القطاع التجاري بانخفاض أسبوعي قياسي وصلت نسبته إلى 28.7 %، ‏استقرت قيمة صفقاته عند نحو مليار ريال أو 36.1 % من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية.

‏كما سجل إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي انخفاضا أسبوعيا بنسبة 21.4 %، واستقر مع نهاية ‏الأسبوع عند 339 مليون ريال أو 11.8 % من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية.

أما على مستوى الأداء الأسبوعي لبقية المؤشرات الأخرى للسوق العقارية المحلية، فقد سجل عدد الصفقات العقارية ‏انخفاضا أسبوعيا بنسبة 20.5 %، مستقرا مع نهاية الأسبوع عند مستوى 2.9 ألف صفقة، كما انخفض عدد ‏العقارات المبيعة بنسبة 19.9 %، واستقر حجم المبيعات الأسبوعية للسوق عند مستوى أدنى من ثلاثة آلاف ‏عقار مبيع، بينما سجل إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع ارتفاعا قياسيا وصلت نسبته إلى ‏‏125.7 %، واستقر الإجمالي عند مستوى 31.5 مليون متر مربع.‏