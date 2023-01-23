وزير الصناعة السعودي: الصناعات المرتبطة بالتشييد والبناء نمت 50% خلال 5 سنوات
أكد العمل على مساعدة القطاع لتبني تقنيات حديثة لكي يكون أسرع وبتكلفة أقل
شدد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، على أهمية القطاع العقاري في دعم الطلب على المنتجات الصناعية، حيث نمت الصناعات المرتبطة بالتشييد والبناء بنسبة تجاوزت 50%، خلال 5 أعوام.
وقال الخريف خلال مشاركته في منتدى مستقبل العقار المنعقد في العاصمة السعودية الرياض، إن القطاع العقاري محرك أساسي لقطاع الصناعة، خاصة وأن القطاع يتميز بأنه محرك أساسي للطلب.
وأضاف "الصناعات المرتبطة بالتشييد والبناء نمت 50% في 5 أعوام، وقد لاحظنا نموا كبيرا في الطلب، ونموا أيضا في عدد المصانع التي أنشئت لهذا القطاع الذي يتميز بالنمو المستدام، كما أنه يحفز على التطوير والإبداع".
الخريف أشار إلى أنه يتم العمل مع قطاع الإسكان لتبني تقنيات حديثة للبناء، وقال "وجود قطاع فيه نمو مستدام يحفز على الاستثمار والتطوير والإبداع، ونعمل على مساعدة القطاع لتبني تقنيات حديثة لكي يكون أسرع وبتكلفة أقل".
ولفت إلى وجود مبادرة مشتركة مع الإسكان لتمويل مشاريع لتقنية البناء.
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