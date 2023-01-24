إيداع 912 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" بالسعودية لشهر يناير

أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم، إيداع أكثر من 912 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" بالسعودية من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و"الصندوق العقاري" لشهر يناير 2023.

وقال الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي "إن إجمالي الدعم لشهر يناير بلغ 912 مليون ريال، خُصصت دعماً لأرباح عقود التمويل العقاري المدعُوم".

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وأشار إلى أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017 حتى شهر يناير 2023، تجاوز 44.4 مليار ريال، لافتًا النظر إلى أن استمرارية الاستفادة من برنامج الدعم السكني ضمن قنوات إلكترونية؛ تختصر الجهد والوقت من بداية التقديم وتملك المسكن الملائم حتى إيداع الدعم الشهري في موعده المحدد شهرياً، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

‏‎وأكد استمرارية والتزام الصندوق العقاري بإيداع الدعم الشهري لمستفيدي "سكني" للسنة السادسة على التوالي منذ إعلان التحول عام 2017 حتى الآن ضمن الأهداف الاستراتيجية للصندوق لتمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الملائم وفق الحلول التمويلية والسكنية لبرامج الدعم السكني بالشراكة مع 17 جهة تمويلية معتمدة.

وبين أن برامج الدعم السكني المتنوعة ضمن حلول وخيارات أكثر؛ مكّنت نحو 684 ألف أسرة سعودية من تملك مسكنها الملائم حتى نهاية عام 2022م.

يُذكر أن "الصندوق العقاري" يُقدم خدمات برامج الدعم السكني من خلال أكثر من 43 خدمة رقمية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، وخدمة المستشار العقاري، إضافة لأجهزة الخدمات الذاتية في فروعه كافة وعلى مدار 24 ساعة، فيما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين.