عقارات
غولدمان ساكس: 4 مدن أميركية ستنهار فيها سوق الإسكان على غرار 2008
هوت أسعار المنازل في جميع أنحاء الولايات المتحدة بحوالي 27٪ خلال الركود العظيم
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توقع بنك غولدمان ساكس أن تزداد قيمة العقارات السكنية في أميركا تدهورا في عام 2023، وسط استمرار الارتفاع الصاروخي في أسعار الفائدة وانخفاض أسعار المساكن.
كتب البنك في مذكرة للعملاء في وقت سابق من هذا الشهر، أنه يتوقع أن تعاني أربع مدن أميركية من انخفاضات كارثية، وعقد مقارنات مع انهيار سوق الإسكان عام 2008.
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من المحتمل أن تشهد كل من سان خوسيه وسان دييغو في كاليفورنيا؛ وأوستن في تكساس؛ وفينيكس في أريزونا، زيادات ملحوظة قبل انخفاض حاد بأكثر من 25٪، وفق ما نقلته شبكة FOX.
ستكون هذه الانخفاضات مماثلة لتلك التي شهدتها السوق خلال الركود العظيم في عام 2008. وقد انخفضت أسعار المنازل في جميع أنحاء الولايات المتحدة بحوالي 27٪ في ذلك الوقت، وفقًا لمؤشر S&P CoreLogic Case-Shiller.
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