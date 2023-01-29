3.9 مليار ريال قيمة الصفقات العقارية في السعودية خلال أسبوع
مدفوعا بالنمو القياسي للقطاع التجاري بارتفاع قيمة صفقاته بنسبة 40.9%
تحسن النشاط الأسبوعي للسوق العقارية في السعودية بنسبة 28.9%، بعد ثلاثة أسابيع من التقلبات في نشاط السوق منذ مطلع العام الجاري.
ووصل إجمالي قيمة الصفقات العقارية في السعودية بنهاية الأسبوع الماضي إلى نحو 3.9 مليار ريال، مدفوعا بالنمو القياسي للقطاع التجاري بارتفاع قيمة صفقاته الأسبوعية بنسبة 40.9%، ووصول قيمة صفقات القطاع إلى أعلى من 1.5 مليار ريال، مدعوما بتنفيذ صفقتين تجاريتين كبيرتين في مدينة الرياض "حي الياسمين، حي مشاعل"، وصل مجموعهما إلى نحو 644.8 مليون ريال "نحو 16.6 % من إجمالي القيمة الأسبوعية لصفقات السوق العقارية، ونحو 42 % من إجمالي القيمة الأسبوعية لصفقات القطاع التجاري".
كما نالت بقية القطاعات الرئيسة الأخرى نصيبها من تحسن النشاط العقاري خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت قيمة صفقات القطاع السكني بعد ثلاثة أسابيع متتالية من التراجع، وتمكن القطاع من النمو أسبوعيا بنسبة 13.5 %، ووصل إجمالي قيمة صفقاته بنهاية الأسبوع إلى نحو 1.8 مليار ريال، وارتفع أيضا إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي خلال الأسبوع الماضي بنسبة قياسية بلغت 60.6 %، واستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 565 مليون ريال.
كما تحسنت قيمة صفقات القطاع السكني بعد ثلاثة أسابيع متتالية من التراجع، وسجلت ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 13.5%، استقرت على أثر التحسن الأخير لنشاط القطاع عند مستوى ناهز 1.8 مليار ريال "46 %، من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية".
وسجل إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي ارتفاعا أسبوعيا قياسيا وصلت نسبته إلى 60.6%، واستقر إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي مع نهاية الأسبوع الماضي عند 565 مليون ريال "14.5% من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية".
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