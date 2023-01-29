‏3.9 مليار ريال قيمة الصفقات العقارية في السعودية خلال أسبوع

تحسن النشاط الأسبوعي للسوق العقارية في السعودية بنسبة 28.9%، بعد ثلاثة أسابيع من التقلبات في نشاط ‏السوق منذ مطلع العام الجاري.

ووصل إجمالي قيمة الصفقات العقارية في السعودية بنهاية الأسبوع الماضي إلى نحو 3.9 ‏مليار ريال، مدفوعا بالنمو القياسي للقطاع التجاري بارتفاع قيمة صفقاته الأسبوعية بنسبة 40.9%، ووصول قيمة صفقات القطاع إلى أعلى من 1.5 مليار ريال، مدعوما بتنفيذ صفقتين تجاريتين ‏كبيرتين في مدينة الرياض "حي الياسمين، حي مشاعل"، وصل مجموعهما إلى نحو 644.8 مليون ريال "نحو ‏‏16.6 % من إجمالي القيمة الأسبوعية لصفقات السوق العقارية، ونحو 42 % من إجمالي ‏القيمة الأسبوعية لصفقات القطاع التجاري".‏

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كما نالت بقية القطاعات الرئيسة الأخرى نصيبها من تحسن النشاط العقاري خلال الأسبوع الماضي، ‏حيث ارتفعت قيمة صفقات القطاع السكني بعد ثلاثة أسابيع متتالية من التراجع، وتمكن القطاع من ‏النمو أسبوعيا بنسبة 13.5 %، ووصل إجمالي قيمة صفقاته بنهاية الأسبوع إلى نحو 1.8 مليار ريال، ‏وارتفع أيضا إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي خلال الأسبوع الماضي بنسبة قياسية بلغت ‏‏60.6 %، واستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 565 مليون ريال.‏

كما تحسنت قيمة صفقات القطاع السكني بعد ثلاثة أسابيع متتالية من التراجع، وسجلت ارتفاعا ‏أسبوعيا بنسبة 13.5%، استقرت على أثر التحسن الأخير لنشاط القطاع عند مستوى ناهز 1.8 ‏مليار ريال "46 %، من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية".

وسجل إجمالي قيمة ‏صفقات القطاعين الزراعي والصناعي ارتفاعا أسبوعيا قياسيا وصلت نسبته إلى 60.6%، واستقر ‏إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي مع نهاية الأسبوع الماضي عند 565 مليون ريال "14.5% من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية". ‏