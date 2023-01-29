اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
عقارات اقتصاد السعودية مناسبة
العاصمة السعودية الرياض
عقارات السعودية

‏3.9 مليار ريال قيمة الصفقات العقارية في السعودية خلال أسبوع

مدفوعا بالنمو القياسي للقطاع التجاري بارتفاع قيمة صفقاته بنسبة 40.9%

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

تحسن النشاط الأسبوعي للسوق العقارية في السعودية بنسبة 28.9%، بعد ثلاثة أسابيع من التقلبات في نشاط ‏السوق منذ مطلع العام الجاري.

ووصل إجمالي قيمة الصفقات العقارية في السعودية بنهاية الأسبوع الماضي إلى نحو 3.9 ‏مليار ريال، مدفوعا بالنمو القياسي للقطاع التجاري بارتفاع قيمة صفقاته الأسبوعية بنسبة 40.9%، ووصول قيمة صفقات القطاع إلى أعلى من 1.5 مليار ريال، مدعوما بتنفيذ صفقتين تجاريتين ‏كبيرتين في مدينة الرياض "حي الياسمين، حي مشاعل"، وصل مجموعهما إلى نحو 644.8 مليون ريال "نحو ‏‏16.6 % من إجمالي القيمة الأسبوعية لصفقات السوق العقارية، ونحو 42 % من إجمالي ‏القيمة الأسبوعية لصفقات القطاع التجاري".‏

كما نالت بقية القطاعات الرئيسة الأخرى نصيبها من تحسن النشاط العقاري خلال الأسبوع الماضي، ‏حيث ارتفعت قيمة صفقات القطاع السكني بعد ثلاثة أسابيع متتالية من التراجع، وتمكن القطاع من ‏النمو أسبوعيا بنسبة 13.5 %، ووصل إجمالي قيمة صفقاته بنهاية الأسبوع إلى نحو 1.8 مليار ريال، ‏وارتفع أيضا إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي خلال الأسبوع الماضي بنسبة قياسية بلغت ‏‏60.6 %، واستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 565 مليون ريال.‏

إيلون ماسك يدق ناقوس الخطر.. هذه الدولة تحتضر! قصص اقتصادية إيلون ماسك إيلون ماسك يدق ناقوس الخطر.. هذه الدولة تحتضر!

كما تحسنت قيمة صفقات القطاع السكني بعد ثلاثة أسابيع متتالية من التراجع، وسجلت ارتفاعا ‏أسبوعيا بنسبة 13.5%، استقرت على أثر التحسن الأخير لنشاط القطاع عند مستوى ناهز 1.8 ‏مليار ريال "46 %، من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية".

وسجل إجمالي قيمة ‏صفقات القطاعين الزراعي والصناعي ارتفاعا أسبوعيا قياسيا وصلت نسبته إلى 60.6%، واستقر ‏إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي مع نهاية الأسبوع الماضي عند 565 مليون ريال "14.5% من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية". ‏

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
اتفاق على تطوير حقول الغاز الليبية يجدد الخلاف بين الدبيبة وباشاغا اتفاق على تطوير حقول الغاز الليبية يجدد الخلاف بين الدبيبة وباشاغا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط