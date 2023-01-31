شركة مصرية تبتكر طريقة جديدة لإنقاذ العقارات من موجة الركود
تقوم على مفهوم الملكية الجزئية في العقار
أعلنت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، عن تقديم طريقة جديدة لاقتناء العقار تحت مفهوم (SAFE)، لأول مرة في السوق المصرية.
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية، أن الطريقة الجديدة تقوم على مفهوم الملكية الجزئية في العقار، إذ يمكن تقسيم العقار لأمتار بدلًا من شراء عقار كامل بأسعار تتناسب مع كافة الإمكانيات والتغلب على مشكلة رأس المال.
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وأوضحت أنه يمكن للعميل شراء مساحة 4 أمتار ومضاعفاتها والحصول على عقد دوري ثابت، بالإضافة إلى امتلاك أصل عقاري متزايد القيمة يمكن بيعه في المستقبل وفقًا لمتغيرات الأسعار في السوق، مؤكدة أن ذلك يمثل فرصة آمنة ومضمونة مدرة للدخل.
وأشارت إلى أن الملاك يحصلون على عائد دوري لفترة محدودة خلال فترة الأعمال الإنشائية، بالإضافة إلى عائد من التأجير عند الانتهاء من الأعمال الإنشائية، كما يتضمن طرق دفع متنوعة ما بين الكاش أو التقسيط.
وذكرت أن الطريقة الجديدة تقدمها من خلال شركة ملك للتطوير العقاري والتي استحوذت عليها مدينة نصر للإسكان عن طريق مشروع "ذا هوفت".
ووفق البيانات المالية، فقد حققت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، أرباحاً بعد الضريبة بلغت نحو 534.34 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 249.98 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2021، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وارتفعت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 3.08 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.38 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.
وبالنسبة للقوائم غير المجمعة، ارتفعت أرباح الشركة المستقلة خلال التسعة أشهر إلى 544.97 مليون جنيه، مقارنة بنحو 257.64 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة قبل عام.
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