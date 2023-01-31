صندوق النقد الدولي يحذر من مشاكل القطاع العقاري الصيني
ستستمر في الضغط سلباً على الاقتصاد
حذر كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي أن مشاكل قطاع العقار في البلاد ستستمر في الضغط سلبا على الاقتصاد إلى أن يتم إعادة تنظيم هذا القطاع.
وذكر بيير أوليفييه جورنتشاس، أن فتح الاقتصاد الصيني سيؤدي إلى نمو قوي خلال العام الحالي لكنه لا يرى أن هذا النمو سيكون مستداما خلال العام المقبل والمستقبل.
وأضاف أن قطاع العقار الصيني كان أحد أهم القطاعات الداعمة للنمو الاقتصادي خلال الأعوام الماضية لكنه فقد هذا النمو في الفترة الأخيرة.
وتخلت بكين الشهر الماضي بشكل مفاجئ عن سياسة "صفر كوفيد" لكبح انتشار فيروس كورونا التي شملت عمليات إغلاق صارمة، ما أثار احتجاجات غير مسبوقة وعرقل الأعمال في البلاد.
ونما اقتصاد الصين بنسبة 3% فقط العام الماضي في أبطأ وتيرة له منذ أربعة عقود، حيث أعاقت قيود "كوفيد" وأزمة سوق العقارات الاقتصاد.
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