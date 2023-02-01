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عقارات سكنية في بريطانيا
عقارات سكنية في بريطانيا
عقارات بريطانيا

أسعار المنازل في بريطانيا تسجل أطول ركود منذ 2008

في ظل قفزة في معدلات الرهن العقاري وأزمة تكلفة معيشية خانقة

دبي - العربية.نت
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واصلت أسعار المنازل في بريطانيا تراجعها للشهر الخامس بعد أن انخفضت مجددا في يناير، وهي أطول سلسلة انخفاضات منذ الأزمة المالية، بحسب ما أفادت جمعية البناء الوطنية، اليوم الأربعاء.

قال المقرض العقاري إن متوسط تكاليف المنزل انخفض 0.6٪ في يناير، وبنسبة منقحة عند 0.3٪ في ديسمبر، ما جاء أكثر حدة من تقديراته السابقة، وفق ما نقلته "بلومبرغ".

يمثل هذا الانخفاض أطول سلسلة خسائر متتالية منذ عام 2008، ويأتي بعد قفزة في معدلات الرهن العقاري وأزمة تكلفة معيشية خانقة.

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تعمل هذه العوامل على تقليص القدرة الشرائية لمشتري المنازل، مما يجعل التكلفة بعيدة عن متناول المزيد من الناس.

انخفض متوسط السعر إلى 258297 جنيهًا إسترلينيًا (318250 دولارًا)، وقالت جمعية البناء إنه من غير المرجح أن تنتعش سوق الإسكان في الأشهر المقبلة. وسيزيد بنك إنجلترا الألم برفع جديد لأسعار الفائدة للمرة العاشرة على التوالي يوم الخميس.

وقد قفز متوسط سعر القرض الثابت لمدة عامين إلى أعلى مستوى له في 14 عامًا عند 6.65٪ في أكتوبر، بعد أن اهتزت سوق الرهن العقاري بخطط الميزانية التي وضعتها ليز تراس خلال فترة توليها القصيرة لرئاسة الوزراء. وانخفضت معدلات الرهن العقاري من ذروتها إلى أقل من 6٪.

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