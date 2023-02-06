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عقارات مصر
عقارات مصر
عقارات مصر

"جيه إل إل": إجمالي معروض الوحدات السكنية في القاهرة ارتفع إلى 246 ألف في 2022

توقعت إنجاز 35 ألف شقة جديدة في العاصمة خلال العام الجاري

دبي - العربية.نت
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ذكر تقرير لشركة "جونز لانغ لاسال"، أن إجمالي معروض الوحدات السكنية في القاهرة ارتفع إلى 246 ألف وحدة خلال العام الماضي، بعد تسليم 18 ألف وحدة جديدة.

وتوقع تقرير "جيه إل إل" أن يشهد العام الحالي إنجاز 35 ألف شقة جديدة في العاصمة.

وفي ضوء خفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار خلال العام الماضي، وسط توقعات باستمرار انخفاض قيمة العملة المحلية على المدى القصير، وضع مطورو العقارات أنشطة المبيعات والمشاريع الجديدة قيد الانتظار.

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كما تم إيقاف المشاريع التي تم إطلاقها سابقاً ولم تشهد أعمال بناء، وذلك بهدف تقليص المخاطر على أصحاب المشروعات.

كما أشار تقرير "جيه إل إل" إلى أن الوضع الاقتصادي في مصر دفع الكثير من السكان إلى تأجير عقار بدلاً من شرائه، ما ساهم برفع الإيجارات بنسبة تتراوح بين 3% و9% في مناطق مختلفة بالقاهرة.

أما أسعار البيع فارتفعت بنسبة تتراوح بين 16% و17% خلال الربع الأخير من العام الماضي.

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