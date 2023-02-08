تداولات عقارات الشارقة تسجل ملياري درهم في يناير

سجلت الشارقة تداولات عقارية بإجمالي ملياري درهم خلال يناير الماضي، وذلك وفق نتائج التقرير الشهري الصادر عن دائرة التسجيل العقاري في الإمارة.

وأظهرت إحصائية الدائرة أن مجموع المعاملات المنفذة الشهر الماضي وصلت إلى 2999 معاملة، حيث بلغ عدد معاملات البيع 673 معاملة بنسبة 22.5% من عدد المعاملات الكلي، فيما بلغ عدد معاملات الرهن 250 معاملة بنسبة 8.3% من إجمالي المعاملات بقيمة إجمالية وصلت إلى 510 ملايين درهم، بينما بلغت باقي معاملات التصرفات الأخرى 2076 معاملة ونسبتها 69.2%.

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وجرت معاملات البيع في 93 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق الإمارة، وبلغت المساحة الإجمالية للعقارات المتداولة فيها 4.3 مليون قدم مربعة، وشملت هذه العقارات أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية، حسبما نقلت وكالة أنباء الإمارات "وام".

وفي ما يتعلق بنوع العقار المتداول، فقد تم التداول على 162 أرض فضاء، في حين بلغت معاملات الأراضي المبنية 245 معاملة، بينما وصل عدد معاملات الأبراج المفرزة إلى 266 معاملة من إجمالي المعاملات.

كما أظهر التقرير تصدّر منطقة مويلح التجارية قائمة المناطق الأعلى في عدد معاملات البيع في مدينة الشارقة بعدد 136 معاملة، تلتها منطقة الرقيبة بعدد 84 معاملة ثم الخان بـ60 معاملة ثم منطقة حوشي بـ 49 معاملة بيع.

أما المناطق الأكثر نشاطاً في حجم التداول النقدي، فقد تصدرت منطقة الخان بقيمة تداول وصلت إلى 266.2 مليون درهم، تلتها منطقة الرقيبة بحجم تداول بلغ 106.4مليون درهم، وحققت منطقة مويلح التجارية نفس الرقم بـ106.4 مليون درهم ثم منطقة الصجعة الصناعية بـ69.6 مليون درهم.

وتركزت التداولات المنفذة في المنطقة الوسطى على منطقتي الثمامة بـ6 معاملات والمدينة القاسمية بـ 5 معاملات.

أما من حيث قيمة التداول فقد شهدت منطقة الثمامة تداولات وصلت قيمتها إلى 7.9 مليون درهم تلتها منطقة "الطيبة1" بحجم تداول وصل إلى 2.6 مليون درهم.

وفي خورفكان جاءت منطقة المديفي كأعلى منطقة تداول بعدد 7 معاملات وصلت قيمتها إلى 5.7 مليون درهم.

وفي مدينة كلباء تصدرت منطقة صناعية كلباء المشهد بعدد 6 معاملات بيع، بينما جاءت منطقة "سهيلة31" أعلى منطقة من حيث حجم التداول بقيمة بلغت 1.6 مليون درهم.