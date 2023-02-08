"الصندوق العقاري" السعودي يُنفذ 10.2 مليون عملية إلكترونية في 2022

نفّذ صندوق التنمية العقارية في السعودية، عبر منصاته الإلكترونية المختلفة، أكثر من 10.2 مليون عملية وخدمة إلكترونية خلال العام 2022، لينمو معدل استخدام الخدمات الإلكترونية المقدمة للمستفيدين بنسبة 70% ، مقارنة بــ 6 ملايين عملية إلكترونية للعام 2021.

وأرجع الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي، نمو استخدام الخدمات الإلكترونية للصندوق العقاري، لتفاعل واستجابة وثقة المستفيدين بما يقدمه الصندوق من حلول رقمية متطورة.

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وأشار إلى أن هذه الخدمات تأتي في سياق مساهمة الصندوق لتيسير رحلة المستفيد للحصول على السكن بمعايير ودقة عالية دون الحاجة لزيارة الفروع، وتعظيم الاستفادة من الحلول التمويلية والسكنية إلكترونياً، تحقيقاً لهدف برنامج الإسكان- أحد برامج رؤية المملكة 2030م- بإتاحة فرص تملك السكن الملائم للأسر السعودية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح بن ماضي، أن عمليات وخدمات المنصات الإلكترونية تميزت بالمرونة والسرعة والدقة في التنفيذ، لافتًا النظر إلى أنها شملت أكثر من 2.9 مليون اتصال أجاب عليها مركز الاتصال الموحد، وما يزيد عن 1.1 مليون عملية عن طريق الفروع، فيما تم التفاعل عبر أكثر من 173 ألف عملية مع حسابات خدمة المستفيدين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن البوابة الإلكترونية للصندوق نفذت أكثر من 6.1 مليون عملية عام 2022، بنسبة نمو 225% مقارنة بـ1.9 مليون عملية في عام 2021م.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يواصل تقديم خدمات برامج الدعم السكني؛ ضمن حلول وخيارات أكثر، من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية، كما تم أتمتة 147 خدمة إلكترونية تبادلية مع منظومة الإسكان والجهات التمويلية، إضافة إلى خدمة المستشار العقاري وأجهزة الخدمات الذاتية في فروع الصندوق على مدار 24 ساعة، فيما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين عن برامج الدعم السكني.