"سرك" السعودية و"تدوير" الإماراتية توقعان مذكرة مشتركة حول إعادة التدوير
لبحث الفرص الاستثمارية المحتملة
وقعت الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير "سرك" مذكرة تفاهم مشتركة مع شركة أبو ظبي لإدارة النفايات "تدوير".
وتهدف مذكرة التفاهم إلى بحث الفرص الاستثمارية المحتملة في قطاع إدارة النفايات وإعادة التدوير في المملكة العربية السعودية، من خلال استكشاف الخيارات المشتركة لاعتماد التكنولوجيا وحلول إعادة التدوير المثالية، وتفعيل الأنشطة التشغيلية في قطاع النفايات والحلول المجدية لمعالجة النفايات البلدية الصلبة وتحويلها إلى طاقة، معتمدين على الموارد والقدرات البشرية المدربة مع الاهتمام بالتوعية في قطاع إعادة التدوير والنفايات.
وتستهدف المذكرة إلى تبادل الدراسات والبحوث التي من شأنها تعزيز أوجه التعاون الذي أسهم في تحقيق مبادرة السعودية الخضراء تعزيزًا للاستدامة والمحافظة على البيئة، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".
وتسعى مجموعة "سرك" من خلال هذه المذكرة وغيرها من المذكرات إلى تفعيل مبادرة الاقتصاد الدائري لتحقيق أهداف وبرامج رؤية المملكة 2030.
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