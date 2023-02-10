"البلدية والإسكان" السعودية تطلق "سكني ميتافيرس" في مؤتمر ليب 2023

أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية، ضمن مشاركتها في مؤتمر ليب 2023 "سكني ميتافيرس"، برعاية الوزير ماجد بن عبدالله الحقيل.

وأوضح رئيس قطاع الحلول بالوطنية للإسكان المهندس ريان بن عبدالله العقل، أن "سكني ميتافيرس" نافذة جديدة للتوسع في مجالات خدمة المستفيدين، وتحسين تجربتهم في تملك المسكن دون الحاجة للزيارات الميدانية، حيث عملت الوطنية للإسكان على تطويرها، باستخدام التقنيات الناشئة، مواكبة للتوجهات العالمية.

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وأضاف: "سكني ميتافيرس تقنية تفاعلية ستسهم في رفع مستوى جودة الحياة، باستعراض المستفيدين للخيارات السكنية المتنوعة، وتمكينهم من محاكاة الواقع في استعراض جمعيات الملاك، والمعروض الإيجاري، كما ستتيح آفاقًا جديدة للتعاون والاستثمار مع الشركاء من المطورين العقاريين، والوسطاء العقاريين، ومقدمي الخدمات بمختلف مستوياتهم ومناطق تغطيتهم، لنخدم من خلالها مستفيدينا الذين يتجاوز عددهم 6 ملايين مستفيد في مختلف المنصات العقارية التي تشغلها الوطنية للإسكان.

وأكد العقل، أن "سكني ميتافيرس" ستسهم في استكشاف الفرص الابتكارية والتسويقية للمنتجات السكنية، وزيادة جودة الحياة عبر استحداث قنوات خدمة تتجاوز الحاجز الزمني والجغرافي، تستهدف العميل وتصل إليه، حيث ستخدم المستفيدين في "جمعيات الملاك" المعنية بتعزيز جودة حياة المجتمع في الأحياء والضواحي السكنية ذات الأجزاء المشتركة، من خلال تقنية تفاعلية تسهل خدمة وتجربة المواطن في عالم افتراضي يضم الخدمات الخاصة بجمعية الملاك، بما يسهم في دفع عجلة التحول الرقمي والارتقاء بأعمال القطاع العقاري في المملكة.

كما ستسهل تجربة المستفيد خلال زيارته الافتراضية لمركز سكني الشامل الذي يضم حزمة من المطورين والمستشارين العقاريين والجهات التمويلية في مكان واحد؛ لتسهيل رحلة المستفيد في تملك المسكن من خلال منصة سكني، مما يؤدي إلى زيادة الإقبال على استخدام التجربة المميزة التي ستتيحها الخدمة.

يذكر أن مؤتمر "ليب 2023" يعدُّ المؤتمر التقني الأكبر من نوعه في العالم، حيث يعقد هذا العام تحت شعار "نحو آفاقٍ جديدة"، في الفترة بين 6 إلى 9 فبراير في الرياض تجسيداً لطموحات المملكة ورؤيتها المستقبلية على المستوى الدولي، وخطوةً هامةً في سبيل ترسيخ حضورها في الخريطة التكنولوجية العالمية وتعزيز مكانتها كمركز تقني رائد يربط بين القارات الثلاث.