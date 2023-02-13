وزير الإسكان السعودي: ولي العهد وجّه بمنح الوزارة 100 مليون متر مربع من الأراضي
قال إن أسعار الوحدات السكنية في ضاحيتي خزام والفرسان ستبدأ من 350 ألف ريال
قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي، ماجد الحقيل، إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وجه بتزويد الوزارة بنحو 100 مليون متر مربع من الأراضي في الرياض ومدن أخرى تشهد ارتفاعا في الأسعار.
وأضاف في كلمة خلال مؤتمر التواصل الحكومي، أن أسعار الوحدات السكنية في ضاحيتي خزام والفرسان ستبدأ من 350 ألف ريال.
وأشار الحقيل إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تعمل مع البنك المركزي، لتخفيف أثر ارتفاع الفائدة على التمويل العقاري.
وأكد أن أكثر من 1.4 مليون شخص استفادوا من الدعم السكني المقدم من الوزارة، مشيرًا إلى استهداف الوزارة ضخ 365 ألف وحدة سكنية حتى عام 2025.
ولفت الحقيل إلى أنه تم اعتماد 16 مليار ريال لمعالجة مشاريع الصرف الصحي، واعتماد مبلغ 1.5 مليار ريال لمعالجة السيول في جدة، فضلا عن رصد 5 مليارات ريال لتخفيف مستوى السيول في عدة مدن في هذا العام.
وأوضح الحقيل أن الوزارة تستهدف تملك أكثر من 95 ألفا من الأسر الأشد حاجة للمساكن في عام 2025.
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